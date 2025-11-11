Postimees nõuab kohtu kaudu riigikogu liikmelt fotode kasutamise eest tasu

Postimees on alates 2025. aasta jaanuarist korduvalt pöördunud Tšaplõgini poole ja selgitanud, et Postimehe autoriõigustega kaitstud sisu kasutamine ilma loata rikub seadust, pakkudes võimalust vaidlus kohtuväliselt lahendada, teatas väljaanne.

Riigikogu liige on kasutanud õigusvastaselt Postimehe fotosid oma Facebooki lehel, selgitas Postimees. "Vaatamata arvukatele pöördumistele ei ole Tšaplõgin rikkumisi lõpetanud ega Postimehe kirjadele vastanud."

Hagiavaldusega palub Postimees kohtul kohustada Tšaplõginit tasuma autoriõiguste rikkumise eest enam kui 10 000 eurot ning nõuab lisaks Postimehe kohtueelsete õigusabikulude hüvitamist.



Postimeest esindavad vandeadvokaadid Maarja Pild-Freiberg ja Karmen Turk advokaadibüroost TRINITI. Advokaatide sõnul on tegu enneolematu olukorraga, kus seadusandliku võimu esindaja – riigikogu liige – eirab teadlikult seadusega kehtestatud reegleid ning keeldub rikkumiste osas isegi suhtlusesse astumast.