Gruusia-Aserbaidžaani piiril kukkus alla Türgi armee transpordilennuk

Transpordilennuk C-130 (pilt on illustratiivne)
Transpordilennuk C-130 (pilt on illustratiivne) Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Enea Lebrun
Gruusia-Aserbaidžaani piiril kukkus teisipäeval alla Türgi sõjaväe transpordilennuk, teatas Türgi kaitseministeerium.

"Meie sõjaväe transpordilennuk C-130, mis startis Aserbaidžaanist koduteele, kukkus alla Gruusia ja Aserbaidžaani piiril," teatas Türgi kaitseministeerium.

Ministeerium lisas, et käimas on otsingu- ja päästeoperatsioon.

Kaitseministeerium teatas hiljem, et lennuki pardal oli 20 inimest.

Gruusia siseministeeriumi teatel kukkus lennuk alla Sighnaghi piirkonnas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/AP

