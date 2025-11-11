Gruusia-Aserbaidžaani piiril kukkus alla Türgi armee transpordilennuk
Gruusia-Aserbaidžaani piiril kukkus teisipäeval alla Türgi sõjaväe transpordilennuk, teatas Türgi kaitseministeerium.
"Meie sõjaväe transpordilennuk C-130, mis startis Aserbaidžaanist koduteele, kukkus alla Gruusia ja Aserbaidžaani piiril," teatas Türgi kaitseministeerium.
Ministeerium lisas, et käimas on otsingu- ja päästeoperatsioon.
Kaitseministeerium teatas hiljem, et lennuki pardal oli 20 inimest.
Gruusia siseministeeriumi teatel kukkus lennuk alla Sighnaghi piirkonnas.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP/AP