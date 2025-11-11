Kolmapäev tuleb kohati vihmane

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilves üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vähest vihma ja kohati tekib udu. Puhub nõrk, rannikul kohati mõõdukas lõuna- ja edelatuul ning õhusooja on 1 kuni 6, saartel ja rannikul kuni 8 kraadi.

Hommikul on taevas küll pilves, kuid ilm sajuta. Tuul puhub lõunast ja edelast kiirusega 1 kuni 7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ning õhtul jõuab Loode-Eestisse juba ka tihedam vihmasadu. Edela- ja lõunatuul tugevneb puhudes kiirusega 5 kuni 11, rannikul iiliti kuni 17, õhtul 20 meetrit sekundis. Sooja on oodata 5 kuni 11 kraadi.