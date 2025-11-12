X!

Oidsalu: teatrite rahastamise süsteem vajab tuunimist, mitte tühistamist

Eesti
Meelis Oidsalu
Meelis Oidsalu Autor/allikas: ERR
Eesti

Teatrikriitik Meelis Oidsalu sõnul vajab erateatrite rahastamise süsteem tuunimist, mitte hävitamist. Kuna praegu läheb riigi poolt kõigile teatritele jagatavast rahast üle 90 protsendi riigi sihtasutustele, ei välistanud Oidsalu võimalust, et tulevikus tuleks piiratud ressursside tingimustes pildi mitmekesistamiseks ka mõni riigi sihtasutus sulgeda.

"See (era- ja munitsipaalteatritele raha jagamine – toim) on kollegiaalne maitseotsustuste tegemine. See komisjon jagab erateatritele raha ja toimub loomekonkurss teatud perioodi järel ja siis hinnatakse, kelle plaanid on huvitavamad. Selle rahastuga riik mõnes mõttes ootab ja ostab värskeid ideid. Ehk loomekonkursi iva on seal algusest peale sees olnud. Praegu on probleem see, et need maitseotsused lähevad üksüheselt liiga ressursiotsusteks üle. Ei ole sellist sidurit või poliitilise otsustuse tasanduse faasi," rääkis Oidsalu kolmapäeval "Terevisioonis".

Oidsalu ütles, et üle nelja miljonil euro suuruses fondis on erateatrid ja munitsipaalteatrid koos ja seda on ka varem kritiseeritud, et kõik asjad on segi.

"See on nagu prügikast, mille alusel üritatakse mingisugust süsteemi kokku panna. Siin on ühismeedias kirutud Excelit ehk justkui vaid mingi tabeli alusel hindame asju. Ma arvan, et ebaõiglaselt on kirutud. Excel on hea asi, kui seda hästi kasutada. Praegu mulle tundub pigem, et selle raha jagamise protsessis on mingi menetlusfaas vahelt ära ja minu teada kultuuriminister selle probleemiga ka tegeleb."

Oidsalu meenutas, et punktisüsteemile eelnenud varasemat süsteemi kritiseeriti selle eest, et see oli "onude soojade käepigistuste aeg" ja keegi ei teadnud, kuidas rahastusotsustused tulid ja arvati, et käib selline semutsemine.

"See iseenesest ei ole hea. Meil jäi ka nüüd viis teatrit toetusest ilma, kelle seas on ka silmapaistvaid, näiteks Nuutrum. Nemad peavad nüüd oma rahade ja kulka toetustega hakkama saama. See on ka iseenesest okei, aga neil peab olema võimalus tulla mingil ajal toetuse peale ja selleks tuleks kõiki võrdselt hinnata. Mina seda tänast rahastamise süsteemi ei kiruks, sest ta on samm õiges suunas. Nüüd tuleks mingi menetluslik poliitiline faas sinna vahele lisada, et tasandada ära seda, et meil on ühismõõdutuid teatreid pandud ühte tabelisse."

Saatejuht Katrin Viirpalu tõi välja, et Theatrumi kõrval jäi rahastusest ilma ka eksperimentaalteater elektron.art, mille lavastus "Enigma" oli saatejuhi jaoks aasta teatrielamus.

Oidsalu tõi välja, et üle 90 protsendi riigi jagatavast teatrirahast läheb praegu riigi sihtasutustele.

"Pääru Oja siin ka ja võibolla natuke liiga emotsionaalses ühismeediapostituses ütles, et erateatrid toimivad tõhusamalt ja seetõttu erateatrite pott võiks olla ka suurem. Siin on tõesti võimalik tulevikus ka struktuurseid otsuseid teha, mis võib sisaldada ka mõne riigi sihtasutuse sulgemist, et pilti mitmekesistada. Täna ainuüksi Estonia teatri eelarve on üle kahe korra suurem kui on erateatrite toetusmeede. Mingi disproportsioon seal on."

Oidsalu lisas, et samas ta kultuuriministeeriumi ei kadesta, sest kultuuriasutustel on publik ja nad kasutavad seda läbirääkimistel ministeeriumiga.

"See ei ole müravaba ega tervislik infokeskkond. Igasugu debatte tuleb vaadata samuti kriitiliselt, sest muidu kordub teatrite rahastamisel iga-aastane komöödia, kus halvad eksperdid võtavad raha ära ja siis tuleb poliitik ja teeb ametnikele kuti-kuti ning annab raha tagasi. Ja annab neile, kes kõige rohkem kisavad ja need, kes pole võibolla nii populaarsed, nende kisa jääb märkamata. Sellist süsteemi võiks nüüd muuta."

Oidsalu leidis, et kuna süsteem on tõendatult ebasobiv ja vajab tuunimist, mitte hävitamist, siis oleks õiglane, et senised toetuse saajad elektron.art ja Theatrum jääksid järgmine aasta sama toetuse peale kuni süsteem fikseeritakse ja siis saab edasi minna võrdsetel alustel.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:19

Otse kell 10.30: konverents teaduskommunikatsiooni rollist ühiskonnas

08:08

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond alustab EM-valikturniiri

07:58

Oidsalu: teatrite rahastamise süsteem vajab tuunimist, mitte tühistamist

07:37

Euroopa Komisjon loob EL-i luure

07:02

USA suurima sõjalaeva saabumine Kariibi merele suurendab survet Venezuelale

06:43

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Sutt, Pevkur

06:11

Koalitsiooniparteide summaarne toetus langeb järjest madalamale

06:02

Konkurentsiameti juht: spordiklubid võiksid oma lepingud ja tingimused üle vaadata

05:42

Sõrskõi tunnistas kolme asula kaotust Zaporižžja oblastis

04:43

Ministeerium analüüsib vene erakoolidele toetuse maksmise mõistlikkust

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.11

Suri Imre Sooäär

10.11

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

11.11

Meedia: Putini onupojapoliitika jõudis tsaariaegsele tasemele

11.11

Töötukassa koondab kolmandiku juhtidest

11.11

Michal: Tallinnas toimuv paneb mind julgeoleku pärast muretsema

11.11

Sõja 1357. päev: Ukraina tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

11.11

Tartus jaotatud abilinnapeade kohad tõid avalikkuse ette uued näod

11.11

Postimees nõuab kohtu kaudu riigikogu liikmelt fotode kasutamise eest tasu

10.11

Mustamäe algusaastatest pärit kahte kortermajja ehitatakse liftid

11.11

Tartu plaanib välja arendada uue jõeäärse elamupiirkonna Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:08

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond alustab EM-valikturniiri

11.11

Raieste klubi sai eurosarja duellis jagu Jõesaare meeskonnast

11.11

Keila Coolbet ei suutnud šokeeriva alguse järel kohtumist päästa

11.11

Shein: norrakad on selle mängu pärast väga elevil

loe: kultuur

07:58

Oidsalu: teatrite rahastamise süsteem vajab tuunimist, mitte tühistamist

11.11

Teet Kask astub argentiina muusika saatel lavale soolotantsuga

11.11

Rudolf Tobiase oratooriumist "Joonas" valmis eestikeelne CD-plaat

11.11

PÖFF-i kuues võistlusprogrammis jõuab tänavu vaatajate ette 275 lühifilmi

loe: eeter

11.11

Koerte koolitaja: igavus mõjutab paljude koerte vaimset tervist

11.11

Kadri Hunt: minu ees on väga paljud asjad ise lahti rullunud

11.11

Mart Juur: huumor võib olla tõhus kaitsevahend ja ravim, aga ka hirmus relv

11.11

Púr Múdd: meie saund on melanhoolne, rõõmsad lood on lennanud prügikasti

Raadiouudised

11.11

Võru-Tartu teele jääv Osula ristmik on endiselt problemaatiline

11.11

PÖFFil näeb tänasest lühifilme

11.11

SEB ennustab, et järgmisel aastal kasvab Eesti majandus kiiremini

11.11

Päevakaja (11.11.2025 18:00:00)

11.11

Võlakoormuse all kannatavale Itaaliale on kaitsekulude tõstmine keeruline

11.11

Tallinna tulevane linnavõim otsustas tõsta tee-ehituse mahtu

11.11

Raadiouudised (11.11.2025 15:00:00)

11.11

Suhteliselt soe sügisilm püsib

11.11

Raadiouudised (11.11.2025 12:00:00)

11.11

Turistide arvu suurenemin ei kata hotellide kasvanud maksukulusid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo