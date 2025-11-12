X!

Isamaa ei avalda veel oma Tartu abilinnapeade kandidaate

Kaspar Kokk koalitsioonikõnelustel Tartus 24.10.2025
Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk ei soovinud veel avaldada, kellest saavad Isamaa abilinnapead loodavas linnavalitsuses. Lõplikult saab see tema sõnul selgeks esimeseks volikogu istungiks detsembri alguses.

"Paraku ma ei saa neid nimesid välja öelda. Mul on endal arusaamine kolmest positsioonist kahele olemas. Aga kuna meil on homme piirkonna juhatus, siis ma ei saa olla kindel, et juhatus minu kandidaate toetab," ütles Kokk ERR-ile.

"Ma ei välista ka seda, et me kõiki nimesid ikkagi homme välja ei hõika. Me ühele positsioonile veel mõtleme, kandidaate on märksa rohkem kui üks. Ja arvestades seda, et see volikogu istung, mis linnavalitsuse peaks kinnitama on 4. detsembril, siis ei ole ka niivõrd põletav see," lisas ta.

Volikogu esimehe kandidaat on Isamaal Tõnis Lukas.

Kokk näeb ka enda jätkamist Tartu piirkonna juhi positsioonil, kuigi vahepeal oli ta valmis ka erakonna opositsiooni jäädes sellelt kohalt taanduma.

"Ma ütlesin piirkonna juhatuse koosolekul seda, et kui piirkonna juhatus ja fraktsioon peaks otsustama jääda tahtlikult opositsiooni, siis ma pean seda enda kui piirkonna esimehe läbikukkumiseks ja sellisel juhul astuksin tagasi, aga piirkonna juhatus ega ka fraktsioon ei leidnud, et me peaksime opositsiooni jääma," rääkis Kokk.

Kokk rääkis, et kevade hakul on plaanis üle Eesti erinevates Isamaa piirkondades valida üldkogudel uued piirkonna juhatused ja piirkonna esimehed. Ta lisas, et tunnetab, et valdav osa fraktsioonist ja piirkonna juhatusest toetab teda piirkonna juhina.

Isamaa ja Reformierakonna koalitsioonilepingu allkirjastamine toimub neljapäeval kell 13. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

