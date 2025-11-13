Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikute andmetel okupeeris Venemaa Zaporižžja oblastis Rivnopillja ja Jablokovo asula. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 216 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 13. novembril kell 5.50:

- Deepstate: Vene vägi vallutas Zaporižžja oblastis kaks asulat;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 216 lahingut;

- Sikorski sõnul on Ukraina valmis võitlema veel vähemalt kolm aastat.

Deepstate: Vene vägi vallutas Zaporižžja oblastis kaks asulat

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikute andmetel okupeeris Venemaa Zaporižžja oblastis Rivnopillja ja Jablokovo asula.

Samal ajal viivad Ukraina väed Zaporižžja rindelõigul läbi edukaid kohalikke vastupealetunge. Ukraina kaitsjatel õnnestus venelased Šahhove küla lähistelt tagasi tõrjuda, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 216 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 216 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, kuid Venemaa jätkab aktiivset tegevust ka teistes idarinde piirkondades.

Pokrovski suunas peeti 78 lahingut, Lõmani kandis toimus 31 lahingut. Slovjanski sektoris tõrjusid Ukraina kaitsjad seitse vaenlase rünnakut. Zaporižžja oblastis asuvas Huljaipole suunal toimus kuus lahingut. Oleksandrivske suunal toimus 13 lahingut.

Lahingud käivad ka Dnipropetrovski oblasti idaosas, vaenlane üritab edasi liikuda veel ka Kupjanski rindelõigul.

Sikorski sõnul on Ukraina valmis võitlema veel vähemalt kolm aastat

Poola välisminister Radosław Sikorski ütles kolmapäeval, et Ukraina on valmis võitlema veel vähemalt kolm aastat ja Venemaa juht Vladimir Putin ei suuda nii kaua vastu pidada.

Sikorski kutsus samas Euroopa Liitu üles mängima aktiivsemat rolli tulevase rahulahenduse läbirääkimistel.

"Loodan, et Ühendriigid jätkavad Ukrainale luureandmete edastamist. Poola maksab Starlinki terminalide eest ja oluline on laskemoon Ameerika relvadele, mis on mõeldud õhutõrjeks ja kaugmaalöökideks," sõnas välisminister.

Feodossija naftaterminalis sai rünnakus kahjustada kaks kütusemahutit

Ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvas Feodossijas said naftaterminalis kahjustada kaks kütusemahutit, teatas kohaliku vastupanuliikumise häälekandja Krõmski Veter, mida neljapäeval vahendas uudistekanal Ukrinform.

Ukrinformi andmetel ründasid Ukraina kaitsejõudude üksused ööl vastu 11. novembrit Saratovi naftatöötlemistehast, naftaterminali Feodossijas ja rajatisi Donetski oblasti okupeeritud osades.