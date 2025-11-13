Sõja 1359. päev:Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks

Ukraina kindralstaap teatas, et riik kasutas Venemaa taristu ründamiseks kaugmaarakette Flamingo. Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikute andmetel okupeeris Venemaa Zaporižžja oblastis Rivnopillja ja Jablokovo asula. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 216 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Ukraina kindralstaap teatas, et Ukraina viis ööl vastu neljapäeva läbi rea kaugmaalööke Venemaa sõjalisele taristule okupeeritud Krimmis, Zaporižžja oblastis ja Venemaa territooriumil. Rünnakuteks kasutati mitut tüüpi kodumaiseid kaugmaarelvi, sealhulgas rakette Flamingo ja Bars.

Teate kohaselt ründasid Ukraina kaitsejõud "mitut tosinat" sihtmärki eesmärgiga kahjustada Venemaa sõjalist, logistilist ja majanduslikku võimekust.

"Komplekslöökide läbiviimiseks kasutab Ukraina ründedroone, varitsevat laskemoona ja eri tüüpi rakette. Ööl vastu neljapäeva lasti käiku mitu kaugmaa ründesüsteemi, sealhulgas kodumaised Flamingo, Bars ja Ljutõi," seisis teates.

Flamingo on siseriiklikult toodetud rakett, mida Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjeldas kui "kõige tõhusamat" raketti, mis Ukrainal praegu on. Raketi väidetav lennuulatus on 3000 kilomeetrit ning selle lõhkepea kaalub 1150 kilogrammi.

Okupeeritud Krimmis tabasid Ukraina väed naftahoidlat, helikopterite parkimisala ning Kirovske lennuvälja, kus Vene väed hoiavad ja valmistavad ette droone. Samuti sai tabamuse Jevpatorija lähedal asuv õhutõrje radarijaama.

Okupeeritud Zaporižžja oblastis said tabamuse Berdjanski lähedal asuv naftabaas ning Vene armee komandopunktid.

Kindralstaap lisas, et Ukraina tabas ka mitmeid sihtmärke Venemaal, kuid nende rünnakute kahjude ulatust alles hinnatakse.

Venemaal Orjoli oblastis kõlasid plahvatused

Ööl vastu neljapäeva teatati Venemaal Orjoli oblastis plahvatustest. Enne plahvatusi kuulutasid kohalikud võimud piirkonnas välja nii raketi- kui ka droonirünnaku ohu, teatasid kohalikud elanikud ja Venemaa meedia.

Kohalike elanike sõnul anti kella 4.30 paiku lühike varjumishoiatus, millele järgnesid valjud helid ja tugevad plahvatused, mida elanikud ka videole jäädvustasid. Salvestistel on näha ka rususid langemas ühte elurajooni.

Kohalikud veebikogukonnad teatasid õhutõrjesüsteemide tööst ja väitsid, et hävitati mitu õhusihtmärki. Elanikud andsid samal ajal teada tuvastamata droonidest taevas.

"Kahjustada said mitu autot ning kortermajade ja eramute rõdude aknad," kirjutas Orjoli oblasti kuberner Andrei Klõtškov. "Praeguse seisuga teave kannatanute kohta puudub."

Orjolis asub mitu naftahoidlat ja sõjaväebaas, mida kasutatakse Shahedi-tüüpi droonide saatmiseks Ukraina suunas. Oblast asub Ukraina piirist ligikaudu 150 kilomeetri kaugusel.

The Kyiv Independentil polnud avaldamise hetkel võimalik neid teateid kinnitada.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalisi ja tööstuslikke objekte Venemaal ja okupeeritud Ukraina aladel.

Põhjala ja Balti riigid panustavad USA relvahankeprogrammi 500 miljonit eurot

Põhjamaade ja Balti riikide kaitseministrid teatasid ühisavalduses, et panustavad PURL algatusse 500 miljonit eurot, vahendas Reuters.

Algatus PURL on hiljuti loodud mehhanism, mille eesmärk on tarnida Ukrainale relvi tuginedes selle kõige pakilisematele kaitsevajadustele. See võimaldab NATO liikmesriikidel rahastada Ameerika relvade ja tehnoloogiate tarnimist vabatahtlike annetuste kaudu.

Deepstate: Vene vägi vallutas Zaporižžja oblastis kaks asulat

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikute andmetel okupeeris Venemaa Zaporižžja oblastis Rivnopillja ja Jablokovo asula.

Samal ajal viivad Ukraina väed Zaporižžja rindelõigul läbi edukaid kohalikke vastupealetunge. Ukraina kaitsjatel õnnestus venelased Šahhove küla lähistelt tagasi tõrjuda, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 216 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 216 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, kuid Venemaa jätkab aktiivset tegevust ka teistes idarinde piirkondades.

Pokrovski suunas peeti 78 lahingut, Lõmani kandis toimus 31 lahingut. Slovjanski sektoris tõrjusid Ukraina kaitsjad seitse vaenlase rünnakut. Zaporižžja oblastis asuvas Huljaipole suunal toimus kuus lahingut. Oleksandrivske suunal toimus 13 lahingut.

Lahingud käivad ka Dnipropetrovski oblasti idaosas, vaenlane üritab edasi liikuda veel ka Kupjanski rindelõigul.

Donetski rindelõigul võitlevad Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade / HANDOUT

Sikorski sõnul on Ukraina valmis võitlema veel vähemalt kolm aastat

Poola välisminister Radosław Sikorski ütles kolmapäeval, et Ukraina on valmis võitlema veel vähemalt kolm aastat ja Venemaa juht Vladimir Putin ei suuda nii kaua vastu pidada.

Sikorski kutsus samas Euroopa Liitu üles mängima aktiivsemat rolli tulevase rahulahenduse läbirääkimistel.

"Loodan, et Ühendriigid jätkavad Ukrainale luureandmete edastamist. Poola maksab Starlinki terminalide eest ja oluline on laskemoon Ameerika relvadele, mis on mõeldud õhutõrjeks ja kaugmaalöökideks," sõnas välisminister.

Feodossija naftaterminalis sai rünnakus kahjustada kaks kütusemahutit

Ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvas Feodossijas said naftaterminalis kahjustada kaks kütusemahutit, teatas kohaliku vastupanuliikumise häälekandja Krõmski Veter, mida neljapäeval vahendas uudistekanal Ukrinform.

Ukrinformi andmetel ründasid Ukraina kaitsejõudude üksused ööl vastu 11. novembrit Saratovi naftatöötlemistehast, naftaterminali Feodossijas ja rajatisi Donetski oblasti okupeeritud osades.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 155 360 (võrdlus eelmise päevaga +1180);

- tankid 11 344 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 567 (+11);

- suurtükisüsteemid 34 388 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1540 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1242 (+2);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 79 945 (+141);

- tiibraketid 3926 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 67 211 (+88);

- eritehnika 3996 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.