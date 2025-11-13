X!

Otse kell 13: Isamaa ja Reformierakond sõlmivad Tartus võimuleppe

Neljapäeval kell 13 allkirjastavad Isamaa ja Reformierakond Tartus koalitsioonileppe. Lepingu allkirjastavad Isamaa erakonna nimel Kaspar Kokk ja Reformierakonna nimel Urmas Klaas.

Leppe järgi täidab Isamaa hariduse ja kultuuri, linnamajanduse ja ettevõtluse ning sotsiaalvaldkonna abilinnapea kohad. Reformierakonnale jääb planeerimise ning ruumiloome ja rahanduse ning linnavarade abilinnapea positsioon. Linnapeana jätkab Urmas Klaas (Reformierakond). Linnavolikogu esimehekandidaadiks saab Tõnis Lukas (Isamaa).

Toimetaja: Urmet Kook

