Suurbritannia võib tõsta eelarveaugu täiteks taas makse

Suurbritannia soovib vähendada eelarvepuudujääki ning leiboristide valitsus valmistab ette uut maksutõusu. Valitsus tõstis eelarveaugu täiteks makse ka eelmisel aastal.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et britid soovivad Euroopa-laadset heaoluriiki, kuid samal ajal ka Ameerika-laadset madalat maksutaset. Mõlemat korraga valida ei saa ning valik näib, et valitsus valib kõrgemad maksud.

Seetõttu valmistab leiboristide valitsus ette uut maksutõusu ning rahandusminister Rachel Reeves võib sellest lähinädalatel teada anda. Suurbritannia tahab nii vähendada eelarvepuudujääki, mis 2024. aastal küündis 5,7 protsendini SKP-st.

Suurbritannia tõstis mullu 40 miljardi naela jagu makse, mille raames rahastati tervishoiuteenuste ja koolidele tehtavate kulutuste suurt kasvu. Ajaleht The Times kirjutab, et Reeves võib tänavu tõsta 30 miljardi naela jagu makse.

Konsultatsioonifirma Capital Economicsi hinnangul oleksid need maksutõusud Suurbritannia suurimad alates 1970. aastate keskpaigast. Maksutõusud võivad aga Suurbritannia nõrka majanduskasvu pärssida veelgi.

Samuti on Keir Starmeri valitsuse populaarsus pärast mullust valimisvõitu oluliselt langenud. Kõrgemad maksud võivad Starmeri populaarsust vähendada veelgi. Samal ajal on peaminister oma parteis kasvava surve all, et valitsus kulutaks rohkem raha avalike teenuste toetamiseks.

Samas võib maksutõus rahustada finantsturge ning pärast seda, kui Reeves teatas oktoobri alguses tulumaksu võimalikust tõstmise plaanist, on ka Suurbritannia laenukulud langenud.