Õiguskantsler: EL-i õigusaktide vastuolud põhiseadusega võiks tuvastada varem

Õigus Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Õiguskantsler Ülle Madise kirjutab vastuses justiitsminister Liisa Pakostale, et hea õigusloome ja normitehnika eeskirja uuendamisel võiks seaduses lihtsamate paranduste tegemisel asendada väljatöötamiskavatsuse väikesemahulise eelnõu ja seletuskirjaga ning Euroopa Liidu (EL) õigusloomes osaledes tuleks hinnata õigusaktide võimalikke vastuolusid Eesti põhiseadusega juba läbirääkimiste ajal, mil on võimalik õigusakti eelnõu veel muuta.

Väljakujunenud õiguskorras võiks õiguskantsleri hinnangul eelistada probleemi lahendamist võimalikult kiiresti konkreetse, selgelt sõnastatud õigusakti muudatusega, millele lisatakse seletuskirjas üksnes olulist sisaldav mõjuanalüüs. Seega võiks aja kokku hoidmiseks neil juhtudel, kui tuleb parandada seaduses ilmnenud väiksem probleem asendada väljatöötamiskavatsuse arusaadava väikesemahulise eelnõu ja seletuskirja koostamise.

Õiguskantsler toob välja, et Euroopa Liidu õigusloomes osaledes peaks nägema ette raamistiku, mis suunab eelnõu koostajat. "Samas võivad probleemid, mille tõttu on eelnõus keeruline või isegi võimatu leida põhiseaduspärast lahendust, olla sellised, mida saab vältida ainult veel varasemas etapis - EL õigusakti eelnõu läbirääkimistel," märkis õiguskantsler.

Seega palus Madise justiitsministeeriumil mõelda, kas oleks kuidagi võimalik kaasa aidata sellele, et võimalikud vastuolud põhiseadusega tuvastataks juba läbirääkimiste ajal, mil on võimalik EL õigusakti eelnõu muuta.

"Oluline on, et Euroopa Liidu õiguse kujundamisel osalevad ametnikud lähtuksid läbirääkimistel Eesti Vabariigi põhiseadusest ning püüaksid saavutada tulemuse, mis oleks kooskõlas põhiseadusega," kirjutas õiguskantsler.

Madise hinnangul tähendab, see et ametnikul tuleb läbirääkimistel osaledes toimida alalhoidlikult ja püüda saavutada võimalikult suur kooskõla kõigi põhiseaduse sätetega ja kui ilmneb võimalik vastuolu, peaks sellest teavitama nii valitsust kui ka riigikogu.

Õiguskantsler märgib, et kõiki EL-i sätteid ei pea kirjalikult võrdlema Eesti põhiseaduse sätetega, mis ei ole mõistlik ega võimlik, vaid lihtsalt ja lühidalt kirja panna algatuse tuum ehk mida see toob kaasa Eesti inimestele ja institutsioonidele ja seejärel keskenduda põhiseaduspärasuse hindamisele.

Vastuolu ilmnemisel peaks seda selgitama ja välja tooma, millised juhised saab ametnik läbirääkimisteks. Madise sõnul on eelnõu põhiseaduspärasuse analüüs oluline ka riigisiseses õigusloomes, kuid praktika on seni olnud ebaühtlane.

Toimetaja: Barbara Oja

