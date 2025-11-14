X!

Juulist väljastatud ID-kaardid ei toimi ikka Prismas kliendikaardina

Novembrist tulevad uue kujundusega ID-kaardid Autor/allikas: Riigi infosüsteemi amet
Juuli algusest väljastatud ID-kaardid ei toimi siiamaani Prisma kauplustes, aga võimalik, et ka mõnes muus poes, kliendikaardina – kauplusketi sõnul peaks probleem lahenema novembri lõpuks. Järgmisest nädalast tulevad kasutusele veelgi uuemad ID-kaardid.

Alates 2025. aasta juulist väljastab Eesti ID-kaarte, mis kasutavad varasemast erinevat kiibiplatvormi. ERR kirjutas septembri alguses, et uued ID-kaardid ei pruugi aga kauplustes ega riigiasutustes toimida – klientidele, kellel on uus ID-kaart, soovitas Prisma enne tavakassas tasumist teavitada kassapidajat, kes sisestab kaardi andmed käsitsi.

Prisma teavitas toona kliente, et kett töötab tarkvara uuendamise kallal, mis võimaldaks uusi ID-kaarte kauplustes kasutada.

Prisma IT-juht Ruve Kreek kinnitas ERR-ile, et probleem pole endiselt lahenenud.

"Hetkel on kahe uue ID-kaardi (välja antud 1.07 ja 14.11) tarkvara lisaarendus makseterminalides lõpusirgel, käib testimine ning plaan on novembri lõpuks parandatud tarkvara kasutusele võtta," sõnas ta.

Kreek selgitas, et Prismades loevad ID-kaardilt kliendikaardiandmeid makseterminalid, mis tähendab iga uue ID-kaardi tulekuga ka lisatarkvaraarenduse loomist, testimist, piloteerimist ja seejärel rakendamist kõigis poodides ja kõigis makseterminalides.

"Arendus toimub meie Soomes asuva partneri juures ning see mitmeosaline protsess on ajamahukas. Seekordne etteteatamisaeg oli lühike, mistõttu venis protsess pikemaks, kui oleksime soovinud," märkis ta.

Järgmisel nädalal tulevad kasutusele veelgi uuemad ID-kaardid. Nende jaoks on juba vajalik lisaarendus töös ja nende kasutamisel pole tõrkeid oodata, märkis Kreek.

Küsimusele, kas senised tõrked on ka klientide käitumisele mõju avaldanud, vastas IT-juht: "Me ei saa teha usaldusväärseid järeldusi. Kassas on alati olnud võimalik paluda klienditeenindajalt abi – kliendikonto tuvastamiseks sisestab ta isikukoodi käsitsi, et võimaldada boonuse kogumist ja soodustuste kasutamist."

Järgmisest nädalast tulevad uue kujundusega ID-kaardid

Alates 17. novembrist hakkab politsei- ja piirivalveamet väljastama täiesti uue kujunduse ja uuendatud tehnilise lahendusega ID-kaarte.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) sõnul võtab tehniline üleminek aega ning sellega seoses ei pruugi kõik uue ID-kaardi kasutamisega seotud e-teenused esimestel päevadel kohe täielikult toimida.

"Uus ID-kaart toob kaasa muudatused nii kaardi välimuses, kiibi tehnoloogias kui ka selle tarkvaras, mistõttu on selle elektroonseks kasutamiseks vajalik ID-tarkvara uuendamine," rõhutas amet.

PPA sõlmis 2024. aasta kevadel dokumentide tootmiseks lepingu uute koostööpartneritega. Selle aasta novembri keskpaigast hakkavad dokumente tootma Soome ettevõte Thales DIS Finland Oy ja Belgia ettevõte Zetes SA. Thales vastutab dokumentide tootmise ja isikustamise eest ning Zetes pakub sertifitseerimis- ja usaldusteenuseid.

Kaheksaks aastaks sõlmitud lepingute eeldatav maksumus on kokku 54 miljonit eurot.

