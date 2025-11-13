Järgmistel päevadel on oodata miinuskraade

Reedel koondub madalrõhkkonna kese Barentsi merele, aga selle lohk ühes vihmasajuga liigub öösel üle Eesti, sekka võib tulla ka lörtsi. Hommikuks suurem sadu lakkab ja päeval on sajuhooge enam Põhja-Eestis. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul.

Öö vastu reedet tuleb pilves, sajab vihma ja sekka ka lörtsi. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul, Lõuna-Eestis ka edelatuul, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni +7 kraadi.

Hommikuks pilved hõrenevad ja suurem sadu taandub. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja on 1 kuni 6 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma ja lörtsi, õhtul ka lund. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul ka loodetuul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 7 kraadi. Ning õhtul, mil mitmele poole on oodata miinuskraade, suureneb libeduseoht teedel.

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja lund, rannikul ka vihma, ning teed on endiselt libedad. Öösel on 0 kuni -4, rannikul kuni +5, päeval -1 kuni +6 kraadi.

Pühapäeva ja esmaspäeva ilmaprognoos lubab mitmele poole nii lörtsi kui ka vihhma, õhtul sisemaale ka lund. Öösel on -3 kuni +2, päeval keskmiselt 3 kraadi.

Teisipäeval on õhk pisut jahedam ning sajab rohkem lund ja lörtsi, vähem vihma.