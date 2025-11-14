X!

Välismaa
Välismaa

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et ööl vastu reedet ründasid droonid Novorossiiskis asuvat sadama- ja naftataristut. Rünnaku tõttu puhkes Musta mere rannikul asuvas naftaterminalis tulekahju. Kiievit tabas taas Venemaa ulatuslik õhurünnak.

Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 14. novembril kell 5.45:

- Musta mere rannikul asuvat Novorossiiskit tabas ulatuslik droonirünnak;

- Kiievit tabas taas Venemaa ulatuslik õhurünnak.

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et ööl vastu reedet ründasid droonid Novorossiiskis asuvat sadama- ja naftataristut. Rünnaku tõttu puhkes Musta mere rannikul asuvas naftaterminalis tulekahju.

Umbes südaöö paiku teatasid Krasnodari krais asuva Novorossiiski elanikud plahvatustest. Seejärel ilmusid sotsiaalmeediasse videolõigud sadamapiirkonnas toimuvatest plahvatustest. Meedias levivad väited, et rünnaku tagajärjel süttis piirkonnas asuv naftaterminal. Novorossiiskis asub Venemaa suurim sadam Musta mere ääres.

Kiievit tabas taas Venemaa ulatuslik õhurünnak

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas ööl vastu reedet, et Ukraina pealinn oli Venemaa massiivse õhurünnaku all.

"Kiievis töötab õhutõrje. Massiivne vaenlase rünnak pealinnale," postitas Vitali Klõtško suhtlusvõrgustikus Telegram.

Klõtško andmetel oli rünnaku all peaaegu iga Kiievi linnaosa ja vigastada sai vähemalt 11 inimest.

"Vähemalt 11 inimest sai haavata, kellest viis viidi haiglasse. Nende hulgas rase naine ja mees, kes on äärmiselt raskes seisundis," täpsustas Klõtško Telegramis.

"Soojusvõrkude lõigud said kahjustada," sõnas linnapea ja lisas, et mõned hooned kirdepoolses Desnjanskõi rajoonis jäid ajutiselt kütteta.

"Venelased tabavad elumaju. Kogu Kiievis on palju kahjustatud kõrghooneid ja seda peaaegu igas linnaosas," kirjutas linna sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko sotsiaalmeedias.

Klõtško teatas hiljem tulekahjudest või hoonekahjustustest kaheksas Kiievi kümnest linnaosast. Linnapea  kinnitas, et igale tabamuskohale saadeti kiirabibrigaadid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

06:24

13.11

13.11

13.11

13.11

13.11

