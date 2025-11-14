X!

Nordica lennukid saavad aasta lõpuks müüdud

Bombardier CRJ900 lennuk, mida Nordica Transpordi Varahalduselt rentis.
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tegevust lõpetav riigifirma Transpordi Varahaldus (TVH), millele kuulusid riikliku lennufirma Nordica seitse Bombardier CRJ900 lenukit, on praeguseks müünud neist viis USA lennundusettevõttele Regional One ning peaks ülejäänud kaks saama aasta lõpuks müüdud.

Transpordi Varahalduse lennukipark koosnes seitsmest 88-kohalisest Bombardier CRJ900NG reaktiivmootoritega reisilennukist, mis algselt olid läbi Nordic Aviation Group (Nordica) välja renditud selle tütarfirmale, Xfly kaubamärki kasutavale Regional Jet OÜ-le.

Nordica pankroti järel võttis Transpordi Varahaldus endale kuuluvad lennukid tagasi ja konserveeris need ning asus neile ostjat otsima. Juunis jõuti kokkuleppele Regional One'iga 37,5 miljoni dollari eest kogu lennukipargi müügiks.

Selle aasta kolmandas kvartalis Transpordi Varahaldus müüs ja andis ostjale üle neli lennukit. Ettevõtte juhatuse liikme Ergo Blumfeldti sõnul on praeguseks ostja kätte saanud ka viienda lennuki, kuues peaks minema järgmiselt nädalal ja seitsmes veel selle aasta jooksul.

Kuigi mõningaid probleeme on olnud lennukite pikaajalise parkimisprogrammist väljatoomisega, Blumfeldti sõnul on olnud vajadusi varuosasid vahetada, on protsesse sujunud võrdlemisi valutult.

Mõnevõrra on müügist teenitut vähendanud dollari kursi langus, märkis Blumfeldt.

Praeguseks on Transpordi Varahaldus müünud ära kõik varuosad ja kui lennukid ning veel ka mõned mootorid müüdud saavad, on Blumfeldti sõnul plaan Transpordi Varahalduse tegevus järgmisel aastal lõpetada.

Bilansi jäävad veel nõuded pankrotis Nordic Aviaton Groupi ja Regional Jeti vastu, kuid kas need müüakse ära või tõstetakse välja, jääb omaniku otsustada, rääkis Blumfeldt.

2015. aastal eelmise riikliku lennufirma Estonian Airi pankroti eel tegevust alustanud Nordica lendas kuni 2019. aasta sügiseni oma nime alt Tallinnast, kuid hiljem kujunes sellest allhanketeenuste pakkuja.

2023. aasta lõpus alustas riik Nordica erastamisprotsessi, kuid kui huvi ilmutanud investor plaanist loobus, otsustas Nordica juhatus lennufirma tegevuse lõpetada ja esitas möödunud aastal Nordic Aviation Groupi ning Regional Jeti pankrotiavalduse. 28. jaanuaril kuulutaski Harju maakohus lennuettevõtte pankroti välja.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

