Omniva taasavas ka äriklientidele pakitarne USA-sse, mis tähendab, et kõikide saadetiste tarne USA-sse on nüüd taastatud.

"Meil on tõesti hea meel, et suutsime vahetult enne pühadehooaega taastada saadetiste tarne Ameerika Ühendriikidesse. See annab meie klientidele kindluse, et ka rahvusvahelised saadetised liiguvad enne pühi sama sujuvalt ja usaldusväärselt nagu kodused pakid," ütles Omniva kommertsjuht Sven Kukemelk.

Omniva peatas koos teiste Euroopa pakiettevõtetega esemeid sisaldavate saadetiste tarne USA-sse augusti lõpus, kui Ühendriikides hakkas kehtima uus nõue deklareerida ja tasuda tollimakse ka madala väärtusega saadetistelt. Paraku puudusid seaduse kehtima hakkamise hetkeks rakendusaktid – protsess, kuidas saadetisi deklareerida ja tollimaksu USA-le edastada.

Praeguseks on rakendusaktid olemas ning Omniva võttis USA uute tolliregulatsioonide täitmiseks kasutusele virtuaalse automatiseeritud tollimaakleri, mis integreeriti Omniva süsteemidesse.

Kingitused ühelt üksikisikult teisele, mille väärtus jääb 100 dollari piiresse, on tollimaksuvabad.

Pakkide registreerimine saatmiseks USA-sse postiasutustes taastub selle aasta jooksul. Seni on erakliendid oodatud kasutama iseteenindust aadressil minu.omniva.ee ning ärikliendid vastavalt kliendilepingule kas oma OMX API-s või Omniva ärikliendi iseteeninduses, teatas Omniva.