Läti julgeolekuteenistus nõuab venemeelse poliitiku vastutusele võtmist

Aleksejs Roslikovs.
Aleksejs Roslikovs. Autor/allikas: Aleksejs Roslikovs sotsiaalmeedia
Läti riiklik julgeolekuteenistus (VDD) kutsus reedel prokuratuuri üles alustama kriminaalmenetlust Riia linnavolikogu liikme Aleksejs Roslikovsi suhtes, süüdistades teda lätlaste ja venelaste vahelise viha sihipärases õhutamises.

VDD algatas erakonda Stabiilsuse Eest! juhi Roslikovsi suhtes menetluse seoses väidetavalt vaenu õhutavate märkustega, millega ta esines tänavu 5. juunil seimi istungil, kui ta oli veel parlamendiliige. Hiljem kandideeris ta kohalikel valimistel ning sai seimi asemel koha Riia linnavolikogus.

5. juuni istungil arutas seim eelnõu "Deklaratsioon Nõukogude okupatsioonirežiimi poolt Lätis läbi viidud kuritegeliku venestamise ja selle keeleliste tagajärgede likvideerimise kohta".

VDD hinnangul esitas Roslikovs sihilikult eksitavat teavet eelnõu eesmärgi kohta – nimelt, et eelnõuga kavatsetakse täielikult keelata vene keele kasutamine avalikus ruumis ja kodumajapidamistes, mis ei vasta aga tõele.

Julgeolekuteenistuse teatel esitas Roslikovs ka teisi manipulatiivseid väiteid, mille eesmärk oli õhutada Lätis elavates venelastes rahulolematust, pahameelt ja protestimeelsust Läti riigi ja läti rahva vastu.

VDD sõnul oli Roslikovsi kõne eesmärk selgelt lätlaste ja venelaste vahelise viha ja vaenu õhutamine.

Teenistuse hinnangul tuleks Roslikovs võtta kriminaalvastutusele kriminaalseaduse paragrahvi 78 lõike 2 alusel, mis käsitleb muu hulgas riigiametniku poolt toimepandud rahvusliku ja etnilise viha või vaenu õhutamist.

VDD on Roslikovsi juba korduvalt üle kuulanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

