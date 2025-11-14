X!

Isamaa ja Keskerakond jõudsid Tallinnas kokkuleppele haridusküsimustes

Andrei Kante ja Riina Solman.
Andrei Kante ja Riina Solman. Autor/allikas: ERR
Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi pidavad Keskerakond ja Isamaa jõudsid kokkuleppele haridusvaldkonna puudutavates punktides. Muu hulgas lepiti kokku eestikeelsele haridusele ülemineku jätkamises planeeritud mahus ning linnapoolses koolitoidu toetuse tõusus.

Isamaa ja Keskerakond leppisid kokku, et täielik üleminek eestikeelsele haridusele jätkub ning seda tehakse seaduses ette nähtud ajakavas ja eranditeta, ütles Isamaa poolelt Riina Solman.

"Kokkulepped puudutavad seda, kuidas leevendada esile kerkinud murekohti ning võimestada nii lapsi, nende perekondi kui ka õpetajaid sel teel," lausus Solman.

Andrei Kante Keskerakonnast ütles, et meetmed, nagu kogu päeva kool, kättesaadav digiõppevara ning metoodika- ja kompetentsikeskuse töö peavad jätkuma ning vajadusel laienema.

"Teiseks loome täiendavaid tugispetsialistide ja õpetaja abide ametikohti. Kolmandaks, loome linna haridusasutustele keskse õppematerjalide kogumi, mis toetab üleminekut eestikeelsele õppele," lausus Kante.

Lisaks jätkatakse haridusvõrgu uuendusi läbi koolide ja lasteaedade renoveerimise ning ehitamise ning hoolitsetakse nii õpilaste kui ka õpetajate heaolu eest panustades füüsilise ja vaimse tervise edendamisse.

Solmani sõnul lepiti kokku, et uus võimuliit loob stipendiumifondi Tallinna õpilastele, kes omandavad kõrgharidust hariduse ja ka sotsiaalvaldkonna erialadel ja kes jäävad tööle Tallinna, et motiveerida noori valima just neid ameteid ja töökohta Tallinnas.

Kante tõi eraldi punktina välja ka linnapoolse panuse suurendamise kvaliteetse koolitoidu tagamisse. "Olukorras, kus perede toimetulek on löögi all, on koolides pakutavad kaks sooja toidukorda päevas äärmiselt olulised," ütles ta.

Toimetaja: Marko Tooming

