Stockholmis sõitis buss inimeste sekka, kolm inimest hukkus

Õnnetus juhtus Rootsi pealinnas Valhallavägeni tänaval kella 15 paiku.

Stockholmi regiooni teatel sai viga viis inimest, kellest kaks viidi kiirabiga haiglasse. Politsei kinnitas, et õnnetuses on hukkunuid ja vigasaanuid.

Väljaande Aftonbladeti teatel hukkus kolm inimest. Hiljem teatas ka politsei, et hukkunuid oli kolm.

"Buss arvatavasti ei teinud liinisõitu ja selles viibis vaid bussijuht," ütles päästeteenistuse operatiivjuht Mathias Häglund.

Buss kuulub ettevõttele Transdev.

"See on üks meie bussidest, mis õnnetusse sattus – tegemist on kahekorruselise bussiga. Tean ka, et on vigasaanuid, kuid mul puudub hetkel teave, kuidas see juhtus," sõnas Transdevi kommunikatsioonijuht Lovisa Åbom.

Bussijuht on kinni peetud ja juhtumit käsitletakse raskendavatel asjaoludel surma põhjustamisena, kuid õnnetuse põhjus on veel teadmata.

Politsei pressiesindaja Nadya Nortoni sõnul on nad sündmuskohal, et uurida, mis juhtus. Politsei esialgsel hinnangul ei olnud tegemist terrorirünnakuga.

Tunnistaja, kellele kuulub tänaval asuv pood, rääkis SVT-le, et buss sõitis vastu bussiootepaviljoni ees olnud posti. Tema sõnul jooksid seejärel mitmed nutvad inimesed poodi.