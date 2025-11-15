X!

USA andis Lukoilile tegevuseks ajapikendust

Lukoili naftaplatvorm Kaspia meres.
Lukoili naftaplatvorm Kaspia meres. Autor/allikas: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo
Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsioon on andnud ajapikendust Vene naftahiiu Lukoili teatud tegevustele väljaspool Venemaad. Helsingi ülikooli majandusajaloo professori Jari Eloranta sõnul oleks Lukoili rafineerimistehaste järsk sulgemine Ida-Euroopale löök.

Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on teinud sanktsioonidele erandi teatud tegevuste puhul, mis on seotud Lukoili tanklate ning ettevõtte rahvusvaheliste osaluste müügiga.

Enamikule tegevustest anti lisaaega detsembri keskpaigani, teatasid teiste seas uudisteagentuurid Bloomberg ja AFP.

Lukoili rafineerimistehaste tegevuse järsk seiskumine Ida-Euroopas oleks piirkonna riikidele tohutu majanduslik löök, hindas usutluses STT-le Helsingi ülikooli majandusajaloo professor Jari Eloranta.

"Seda muidugi ei soovita, sest majanduslik kaos toidaks EL-i vastasust, populismi ja Venemaa-meelsemat mõtlemist," ütles Eloranta.

Ameerika Ühendriigid teatasid oktoobri lõpus Suurbritannia eeskujul Lukoili ja teise Venemaa naftafirma Rosnefti vastu suunatud sanktsioonidest. Sanktsioonid jõustuvad pärast üleminekuperioodi 21. novembril.

Praktikas on paljud osapooled juba lõpetanud koostöö naftahiidudega. Mõju on tunda nafta rafineerimis- ja jaotustegevuses eri pool Euroopat, kõige tuntavamalt just Ida-Euroopas. Soomes kuulub kütusefirma Teboil Lukoilile.

Eloranta sõnul on alternatiivideks rahvusvaheliste osaluste müük või riikliku kontrolli alla, võimalik, et ka omandisse võtmine.

Lukoil pidi müüma oma rahvusvahelised tegevused Gunvori kontsernile, kuid tehing tühistati Ameerika Ühendriikide vastuseisu tõttu.

"Tegevusi on väga keeruline otse osta, sest raha liiguks Venemaa ettevõtetele, kellel on väga lähedased suhted riigi valitsusega," selgitas Eloranta.

Ameerika Ühendriikide sanktsioonid Lukoili vastu jõustuvad järgmise nädala reedel.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: STT-BNS

