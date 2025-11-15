X!

Ukrainas hukkus Venemaa rünnakutes ööpäevaga üheksa inimest

Välismaa
Elumaja 14. novembril Kiievis pärast öist droonirünnakut.
Elumaja 14. novembril Kiievis pärast öist droonirünnakut. Autor/allikas: Scanpix/ Li Dongxu/Xinhua via ZUMA Press
Välismaa

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt üheksa tsiviilisikut ja vähemalt 53 sai vigastada, teatasid piirkondlikud võimud laupäeval.

Oluline Vene-Ukraina sõjas laupäeval, 15. novembril kell 11.04:

- Ukrainas hukkus Venemaa rünnakutes ööpäevaga üheksa inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga tuhat sõdurit.

Vene väed lasid öö jooksul Tambovi oblastist välja kolm Kinžali ballistilist raketti ning Kurskist, Millerovost, Primorsko-Ahtarskist, Orjolist, Brjanskist ja Venemaa okupeeritud Krimmist Ukraina vastu 135 drooni, vahendas The Kyiv Independent Ukraina õhujõudude teavet.

Ukraina õhutõrje ja elektroonilise sõja üksused peatasid kaks ballistilist raketti ja 91 drooni, samal ajal kui veel üks rakett ja 41 drooni jõudsid oma sihtmärkideni 13 asukohas. Neljas asukohas registreeriti ka rusude langemist.

Kiievi oblastis hukkus Venemaa rünnakus pealinnale seitse inimest ja sai vigastada 36, ​​kahjusid tekkis üheksas Kiievi linnaosas, teatasid Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko ja Kiievi linnapea Vitali Klitško.

Hersoni oblastis võttis Venemaa viimase ööpäeva jooksul sihikule 34 asulat, sealhulgas Hersoni piirkondliku keskuse. Rünnakute tagajärjel hukkus üks ja seitse said vigastada, teatas kuberner Oleksandr Prokudin.

Dnipropetrovski oblastis võttis Venemaa sihikule Nikopoli rajooni, hukkus 65-aastane mees. Vene väed ründasid ka Sõnelnõkove rajooni, kus sai vigastada 52-aastane mees, teatas kuberner Vladõslav Haivanenko.

Sumõ oblastis said Venemaa rünnakutes vigastada viis inimest, sealhulgas 17-aastane poiss, Bilopillia piirkonnas sai vigastada 18-aastane mees, teatas kohalik sõjaväevalitsus.

Donetski oblastis sai Venemaa rünnakute tagajärjel vigastada üks inimene Kramatorski linnas ja teine ​​Lõmani linnas, teatas kuberner Vadõm Filaškin.

Harkivi oblastis ründas Venemaa üheksat asulat, vigastades Lozova linnas 59-aastast meest, teatas kuberner Oleh Süniehubov.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga tuhat sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 157 400 (võrdlus eelmise päevaga +1000);

- tankid 11 350 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 23 588 (+19);

- suurtükisüsteemid 34 443 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1541 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1244 (+2);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 80 877 (+490);

- tiibraketid 3940 (+14);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 67 396 (+90);

- eritehnika 3998 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karin Koppel

