Politsei ei kahtlusta Stockholmi bussiõnnetuses kuritegu

Välismaa
Õnnetuspaik Stockholmis.
Õnnetuspaik Stockholmis. Autor/allikas: Scanpix/Henrik Montgomery/TT NEWS AGENCY / AFP
Välismaa

Rootsi pealinnas Stockholmis reedel toimunud bussiõnnetuses hukkunute tuvastamine jätkub, politsei sõnul ei viita miski kuriteole.

Soome välisministeeriumil ei olnud laupäeva hommikuks teada, et Rootsis toimunud õnnetuse ohvrite seas oleks soomlasi, teatati ministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast STT-le.

Õnnetuses hukkus kolm ja sai raskelt viga kaks inimest.

Kaks raskelt vigastatut viibisid politsei teatel laupäeva hommikul endiselt haiglaravil. Ka bussijuht oli haiglaravil.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: STT-BNS

