Politsei ei kahtlusta Stockholmi bussiõnnetuses kuritegu

Kaks raskelt vigastatut viibisid politsei teatel laupäeva hommikul endiselt haiglaravil. Ka bussijuht oli haiglaravil.

Õnnetuses hukkus kolm ja sai raskelt viga kaks inimest.

Soome välisministeeriumil ei olnud laupäeva hommikuks teada, et Rootsis toimunud õnnetuse ohvrite seas oleks soomlasi, teatati ministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast STT-le.

Rootsi pealinnas Stockholmis reedel toimunud bussiõnnetuses hukkunute tuvastamine jätkub, politsei sõnul ei viita miski kuriteole.

