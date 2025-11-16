X!

Zelenski kutsus Kiievi rünnaku järel taas üles õhutõrjet tugevdama

Kiiev reedese rünnaku järel.
Kiiev reedese rünnaku järel. Autor/allikas: SCANPIX/David Tache/ZUMA Press Wire
Ukraina president Volodõmõr Zelenski kordas oma palvet õhutõrjesüsteemide tugevdamiseks päev pärast seda, kui Venemaa rünnakutes Kiievile hukkus seitse inimest.

Oluline Vene-Ukraina sõjas pühapäeval, 16. novembril kell 6.55:

- Zelenski lubab korruptsiooniskandaalis riiklike energiafirmade reformi.

Zelenski viimased kommentaarid järgnesid reedesele rünnakule, kus Vene raketid tabasid kortermaju üle kogu Ukraina pealinna.

Venemaa sissetung on kestnud peaaegu neli aastat, diplomaatilised püüdlused sõja lõpetamiseks on ebaõnnestunud ning enne neljandat sõjatalve kasvab hirm riigi energiajulgeoleku pärast.

Ukraina teatas, et Venemaa rünnakutes riigi lõunaosas hukkus laupäeval neli inimest.

"Ukraina vajab elusid päästvat toetust: rohkem õhutõrjesüsteeme, rohkem kaitsevõimekust ja suuremat otsustavust oma partneritelt," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

Varem teatasid ametnikud, et reedeses Kiievi rünnakus hukkunute arv tõusis seitsmeni, kui haiglas suri eakas naine.

Zelenski sõnul oli üks ohvritest Natalija Hodemntšuk, kelle abikaasa oli kunagine Tšornobõli tuumaelektrijaama operaator, kes hukkus 1986. aasta tuumakatastroofis. "Ligi neli aastakümmet hiljem hukkus Natalija uues tragöödias, mille põhjustas taas Kreml," ütles ta.

Teiste rünnakuohvrite seas olid seitsmekümnendates eluaastates abielupaar ja üks 62-aastane.

Ukraina teatas laupäeval ka rünnakust Moskva lähedal asuvale Venemaa naftatöötlemistehasele.

Ukraina armee sotsiaalmeedias avaldatud postituse kohaselt tabati Moskva lähedal Rjazani oblastis asuvat naftatöötlemistehast. Rünnak oli nende sõnul "osa püüdlustest vähendada vaenlase võimet korraldada raketi- ja pommirünnakuid".

Rjazani kuberner Pavel Malkov ütles, et Venemaa õhutõrje tulistas öö jooksul oblasti kohal alla 25 Ukraina drooni.

"Allakukkuv praht põhjustas tulekahju ühe ettevõtte territooriumil", kuid ohvreid ei olnud, teatas Malkov Telegramis.

Zelenski lubab korruptsiooniskandaalis riiklike energiafirmade reformi

President Volodõmõr Zelenski teatas laupäeval, et Ukraina alustab riigile kuuluvate energiaettevõtete reformi, mis tähendab juhtkonna väljavahetamist ja põhjalikke finantsauditeid.

Teade tuleb Zelenski ametiaja suurima korruptsiooniskandaali taustal, milles Ukraina tuumaenergia agentuuri Energoatomi hangetel nõuti osalejatelt hanke maksumusest 10-15-protsendilist altkäemaksu. Skeemi peaorganiseerija oli Ukraina presidendi lähedane sõber ja Zelenski asutatud Kvartal 95 firma kaasomanik Timur Minditš.

Skandaali järel on valitsus leppinud kokku samm-sammulises plaanis, kuidas Ukraina riiklikke energiaettevõtteid reformida, nende seas Energoatomit, Naftogazi, Ukrhydroenergo ja Ukraina gaasiülekandesüsteemi operaatorit.

"Alustame energia valdkonnas tegutsevate võtmetähtsusega riigifirmade põhjalikku restarti," sõnas president, lisades, et kiiresti tuleb kokku panna uued nõukogud ja juhtkonnad ja viivitamatult kuulutava välja konkurss uute juhtide leidmiseks.

Ta märkis ka, et Naftogaz peab kiiresti leidma uue nõukogu, et uuendatud koosseis saaks tööd alustada juba 2026. aasta alguses.

Zelenski rõhutas, et ministrid peavad hoidma "pidevat ja sisukat suhtlust õiguskaitse- ning korruptsioonivastaste asutustega", ning nõudis, et "iga skeem, mis nendes ettevõtetes paljastatakse, saaks viivitamatu ja õiglase reaktsiooni".

Lisaks Minditšile on asjasse segatud mitu Zelenski valitsusega seotud inimest, justiitsminister Herman Haluštšenko ja energiaminister Svitlana Hrõntšuk on juba skandaali tõttu tagasi astunud.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: AFP-BNS, The Kyiv Independent

