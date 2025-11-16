X!

Poliitikaekspertide hinnangul peavad Tallinna võimukõnelejad kiirustama

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Neli nädalat pärast kohalike omavalitsuste valimisi on enamikus kohtades koalitsioonid moodustatud. Erandina paistab silma Tallinn, kus pole isegi veel teada linnapeakandidaat. Läbirääkijad peavad poliitikaekspertide hinnangul kiirustama, sest kuklasse hingab ka linnaeelarve vastuvõtmine.

Kohalike omavalitsuste valimistest on möödas terve kuu. Selle aja jooksul on poliitikaeksperdi Tarmo Jüristo sõnul suurel hulgal paikadest kokkulepped tehtud, kuid veel nii mõneski jätkuvad läbirääkimised.

"Suurematest ja olulisematest on kindlasti Tallinn, mida kõik huviga ootavad, et kuhu need läbirääkimised jõuavad," märkis Jüristo. "Oli just kuulda, et saadi Narvas kokkuleppele, kuigi Narvale omaselt on see poliitika seal väga dünaamiline. Ka Katri Raik ütles, et enne, kui homme [esmaspäeval] kell kaks hääled antud ei ole, on vara midagi öelda, aga praegu paistab, et tuleb Katri Raiki ja [Mihhail] Stalnuhhini nimekirja koalitsioon."

Jüristo hinnangul on koalitsioonide sõlmimise kiirus olnud eelnevate valimistega võrreldes enam-vähem sama. Kohalikus poliitikas sõltub palju laua taga istuvatest inimestest ja vanadel tuttavatel läheb otsustamine tihti kiiremini ja kergemini.

Kõige vaevalisemalt on koalitsioonide moodustamisega poliitikaeksperdi Annika Arrase sõnul läinud Isamaal.

"Kui su valimistulemus on nii hea ja sul on paralleelselt nii palju läbirääkimisi käimas, siis ma arvan, et erakonna sees kompromisside leidmine, kokkulepete tegemine, võtab ka aega," lausus Arras.

Tallinna läbirääkimistele pole kaasa aidanud ka viimase nädala uudisvoog. Jüristo toob välja hiljuti riigivastase kuriteokahtlusega kinni peetud Oleg Bessedini, kellega Keskerakonna juhitud linnavalitsus tegi väidetavalt koostööd. Isamaa jaoks on see olukord ebamugav.

"Kahtlemata see ajastus ja see tõsiasi, et need summad on liikunud ja need ei ole väiksed, suurendab Isamaa jaoks selle ebamugava olukorra ebamugavust veelgi," lausus Jüristo.

Lisaks on Jüristo jaoks kummaline, et siiamaani pole selge Isamaa linnapeakandidaat, kes võiks tegelikult olla koalitsiooniläbirääkimiste juures. Seda enam, et kokkulepete saavutamise järel on kohe vaja edasi liikuda linnaeelarve vastuvõtmisega.

Arras ütles, et linnaeelarve vastuvõtmine tuleb kindlasti keeruline. "See omakorda eeldab ka seda, et sellel valitseval koalitsioonil peab ikkagi olema sisemiselt väga suur ühtsus ja kokkulepped olemas, selleks et seda protsessi siis hiljem ka kiiresti teha," lausus ta.

Samal ajal on võtnud aega ka valimistulemuste väljakuulutamine. Valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul tuli elektroonilise hääletamisega seoses palju kaebusi ja kohtuvaidluste ring praegu veel kestab.

"Praegu enamik kaebusi on juba läbi vaadatud. Neid oli nendel valimistel tõesti väga palju. Ma ütleksin, et üle viiekümne. Osa neist muidugi ühendati menetluse käigus. Selles mõttes on valimiste lõpp natukene edasi lükkunud," rääkis Koitmäe.

Viimane kaebus edastatakse esmaspäeval riigikohtule, kellel on selle läbi vaatamiseks aega seitse päeva. Otsus võib seega tulla novembri viimasel nädalal, misjärel saab tulemused välja kuulutada.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

