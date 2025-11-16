X!

Lähipäevil on talvised teeolud

ilm
Foto: Maarja Värv/ERR
ilm

Esmaspäeval sajab vihma, lörtsi ja lund. Mitmel pool on teed libedad.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis pilves selgimistega. Lääne- ja põhjarannikul sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, ida pool kohati lund. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kraadist sisemaal 5 kraadini rannikul.

Hommikul sajab lääne- ja põhjarannikul mitmel pool vihma ja lörtsi, sisealadel tuleb kohati lund. Mitmel pool on libedaid teid. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist sisemaal 5 kraadini saartel ja läänerannikul.

Ennelõunal on rohkem sajupilvi samuti Eesti lääne- ja põhjaservas, õhtupoolikul muutub sadu Lääne-Eestis tihedamaks, liigub ida suunas ja läheb enam üle lumeks. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, õhtul läheb saartel põhjatuul tugevamaks. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi, saartel on sooja kuni 6 kraadi.

Teisipäev tuleb läänest itta leviva lume- ja lörtsisajuga, rannikul tuleb ka vihma. Õhutemperatuur on öösel -3 ja +3 kraadi vahel, päeval tõuseb kraadi võrra.

Kolmapäeval jõuab pärast keskööd merelt Liivi lahele uus sajuala ja laieneb edasi lume ja lörtsina üle maa kirde suunas. Öösel on sisealadel külma 3 kuni 9 kraadi, rannikul pendeldab õhutemperatuur 0 kraadi ümber, päevane õhutemperatuur tõuseb -3 kuni +4 kraadini.

Neljapäev ja reede jätkuvad üsna talviste oludega. Neljapäeval on sajupilvi enam rannikul, reedel paljudes kohtades.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

