X!

Trump toetab sanktsioone Venemaa kaubanduspartnerite vastu

Välismaa
Ukraina sõjaväelased droon-pommitajat GARA valmis seadmas.
Ukraina sõjaväelased droon-pommitajat GARA valmis seadmas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / MARIA SENOVILLA
Välismaa

USA president Donald Trump ütles, et on valmis toetama Kongressis ettevalmistatavat seaduseelnõu, mis kehtestaks sanktsioonid Venemaaga äri ajavatele riikidele.

"Olen sellest kuulnud ja see sobib mulle," ütles Trump pühapäeval ajakirjanikele. "Nad pakuvad välja seaduseelnõu, mis kehtestaks väga karmid sanktsioonid igale riigile, kes Venemaaga äri ajab," selgitas ta.

Täpsemalt kommenteerimata lisas Trump: "Võiksime sinna lisada ka Iraani."

Oktoobris teatas Senati enamuse juht, vabariiklane John Thune oma valmisolekust panna hääletusele Venemaa-vastase sanktsioonide seaduseelnõu, mida senaator Lindsey Graham on pikka aega propageerinud, kuid lisas, et ta ei soovi sellele kindlat tähtaega seada.

Vastuvõtmise korral lubaks seaduseelnõu Trumpil kehtestada kuni 500-protsendised tollitariifid impordile riikidest, mis ostavad Venemaa energiat ja ei toeta aktiivselt Ukrainat.

Ukraina katkestas õhurünnakuga Donetski elektrivarustuse

Okupeeritud Donetskis ja mitmes teises Vene vägede vallutatud ümbruskonna linnas katkes ööl vastu esmaspäeva elekter. Enne seda oli kohalikud elanikud teatanud tundmatutest droonidest piirkonnas.

Kohalikud elanikud levitasid ööesle sotsiaalmeediakanalis Telegram videois ja fotosid Donetskit tabanud elektrikatkestusest. Selle põhjuseks peetakse alajaama sattumist droonirünnaku alla. Hilisõhtust alates töötas piirkonnas Vene õhutõrje.

Lisaks Donetskile kadus elekter ka okupeeritud Jasõnuvata rajoonis ja Makijivka Krasnogvardeiski rajoonis. Osaliselt olid elektrita ka Horlivka ja Jenakijeve.

Viimati esines elektrikatkestusi ajutiselt Venemaa poolt okupeeritud Donetskis 13. novembri õhtul. Linnas kuuldi arvukalt plahvatusi, millele järgnes ulatuslik tulekahju ja elektrikatkestused.

Venemaa õhurünnakus Ida-Ukraina linnale hukkus vähemalt üks inimene

Vene õhurünnakus Ida-Ukrainas asuvale Balaklija linnale hukkus vähemalt üks inimene, teatas esmaspäeva varahommikul piirkonna kuberner.

"Vaenlane andis raketilööke Balaklija linnale," teatas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Kuberner kinnitas, et veel vähemalt seitse inimest sai vigastada ning kahjustada said kortermajad ja autod.

Ühendkuningriigist on saanud peamine Venemaa valitud vaenlane

Ühendkuningriik on asendanud USA Venemaa niiöelda valitud vaenlase rollis, kirjutas brittide mõjukas väljaanne The Guardian. 

Sel nädalal lisandus varasematele süüdistustele droonirünnakute kavandamises Venemaa lennuväljadele, Nord Streami torujuhtme õhkimises ja terroristlike rünnakute suunamises Venemaa territooriumile uus süüdistus.

Venemaa võimud väitsid, et Suurbritannia luure üritas ebaõnnestunult meelitada Vene piloote lääne poolele üle tulema.

"Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) paljastas selle kõik üksikasjalikult," sõnas Venemaa välisminister Sergei Lavrov Moskvas ajakirjanikele. Välisminister kirjeldas oma sõnul brittide toetatud vandenõud meelitada Kinžali raketiga varustatud sõjalennukit juhtiv Vene piloot Rumeeniasse, kus NATO väed oleksid selle tema väitel alla tulistanud.

Nagu ajaleht märgib, siis on Ühendkuningriik võtnud endale kunagi Ameerika Ühendriikidele reserveeritud rolli ehk Kremli peamise vastase oma, sest Venemaa püüab parandada suhteid USA presidendi Donald Trumpi administratsiooniga. 

"Venemaa peab end Ühendriikidega võrdseks. Nüüd ei saa nad Trumpi otse kritiseerida. Keda sa oma hädades siis süüdistad – kaotustes Ukrainas ja miljonis ohvris? Sa süüdistad lähimat ehk britte. Meid on lihtne kujutada kõigi Venemaa probleemide algpõhjusena," ütles Ühendkuningriigi endine kaitseatašee Moskvas kapten John Foreman.

"London tegutseb täna, nagu ka mõlema maailmasõja eelõhtul, peamise ülemaailmse sõjaõhutajana," on väitnud Venemaa välisluureteenistus, tõdes The Guardian

Väljaanne märkis, et Venemaa ja Ühendkuningriigi vahelisel rivaalitsemisel on sügavad ajaloolised juured, mis ulatuvad tagasi 19. sajandisse, mil tollase tsaari juhitud Venemaa ja Suurbritannia võistlesid mõjuvõimu pärast Kesk-Aasias.

Külma sõja ajal pidas Kreml Ühendkuningriigist lähtuvat ohtu teisejärguliseks võrreldespeamise vastasseisuga, mis oli USA-ga.

Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse on aga viinud Moskva ja Londoni suhted uude madalseisu.

Ukrinform tõi välja, et Ühendkuningriigi alalise esindaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE)  juures Neil Hollandi hinnangul premeeriksid Venemaa pakutavad rahutingimused sõja lõpetamiseks Ukrainas tegelikult agressiooni, legitimeeriksid okupatsiooni ja annaksid Kremlile vetoõiguse Ukraina tuleviku üle.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax, RBK-Ukraina, AFP-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:29

Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

06:27

Hedi-Liis Toome: milleks teatrikomisjon, kui minister saab otsuse ümber vaadata

05:57

Trump toetab sanktsioone Venemaa kaubanduspartnerite vastu

05:01

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu Uuendatud

16.11

ETV spordisaade, 16. november

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

16.11

Stubb: Ukrainas pole peatset relvarahu oodata

15.11

Michal majanduskasvu nõukojast: seal on olnud ka kurioosumeid

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

16.11

Purga: riik ei saa ega peagi kõiki teatreid toetama

16.11

ERR Ukrainas: tagalas asunud Pokrovskest on saanud paari nädalaga rindelinn

16.11

Tõnu Oja: intelligentset ja huvitavat vaidlust enam ei peeta

ilmateade

loe: sport

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu Uuendatud

loe: kultuur

06:27

Hedi-Liis Toome: milleks teatrikomisjon, kui minister saab otsuse ümber vaadata

16.11

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

16.11

Arvustus. Meie, normaalsed

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

loe: eeter

16.11

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

16.11

Tõnu Oja: intelligentset ja huvitavat vaidlust enam ei peeta

15.11

Emili Rohumaa debüütlühialbumist: mu lauludes on sõna hästi olulisel kohal

Raadiouudised

16.11

Nii kultuuriminister kui teatrid tahavad rahastamissüsteemi muuta

16.11

Päevakaja (16.11.2025 18:00:00)

15.11

Isamaa ja Reformierakond moodustasid Otepääl võimuliidu

15.11

Eesti avas Berliinis ettevõtluskeskuse

15.11

Päevakaja (15.11.2025 18:00:00)

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

14.11

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

14.11

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

14.11

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

14.11

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo