Trump toetab sanktsioone Venemaa kaubanduspartnerite vastu

USA president Donald Trump ütles, et on valmis toetama Kongressis ettevalmistatavat seaduseelnõu, mis kehtestaks sanktsioonid Venemaaga äri ajavatele riikidele.

"Olen sellest kuulnud ja see sobib mulle," ütles Trump pühapäeval ajakirjanikele. "Nad pakuvad välja seaduseelnõu, mis kehtestaks väga karmid sanktsioonid igale riigile, kes Venemaaga äri ajab," selgitas ta.

Täpsemalt kommenteerimata lisas Trump: "Võiksime sinna lisada ka Iraani."

Oktoobris teatas Senati enamuse juht, vabariiklane John Thune oma valmisolekust panna hääletusele Venemaa-vastase sanktsioonide seaduseelnõu, mida senaator Lindsey Graham on pikka aega propageerinud, kuid lisas, et ta ei soovi sellele kindlat tähtaega seada.

Vastuvõtmise korral lubaks seaduseelnõu Trumpil kehtestada kuni 500-protsendised tollitariifid impordile riikidest, mis ostavad Venemaa energiat ja ei toeta aktiivselt Ukrainat.

Ukraina katkestas õhurünnakuga Donetski elektrivarustuse

Okupeeritud Donetskis ja mitmes teises Vene vägede vallutatud ümbruskonna linnas katkes ööl vastu esmaspäeva elekter. Enne seda oli kohalikud elanikud teatanud tundmatutest droonidest piirkonnas.

Kohalikud elanikud levitasid ööesle sotsiaalmeediakanalis Telegram videois ja fotosid Donetskit tabanud elektrikatkestusest. Selle põhjuseks peetakse alajaama sattumist droonirünnaku alla. Hilisõhtust alates töötas piirkonnas Vene õhutõrje.

Lisaks Donetskile kadus elekter ka okupeeritud Jasõnuvata rajoonis ja Makijivka Krasnogvardeiski rajoonis. Osaliselt olid elektrita ka Horlivka ja Jenakijeve.

Viimati esines elektrikatkestusi ajutiselt Venemaa poolt okupeeritud Donetskis 13. novembri õhtul. Linnas kuuldi arvukalt plahvatusi, millele järgnes ulatuslik tulekahju ja elektrikatkestused.

Venemaa õhurünnakus Ida-Ukraina linnale hukkus vähemalt üks inimene

Vene õhurünnakus Ida-Ukrainas asuvale Balaklija linnale hukkus vähemalt üks inimene, teatas esmaspäeva varahommikul piirkonna kuberner.

"Vaenlane andis raketilööke Balaklija linnale," teatas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Kuberner kinnitas, et veel vähemalt seitse inimest sai vigastada ning kahjustada said kortermajad ja autod.

Ühendkuningriigist on saanud peamine Venemaa valitud vaenlane

Ühendkuningriik on asendanud USA Venemaa niiöelda valitud vaenlase rollis, kirjutas brittide mõjukas väljaanne The Guardian.

Sel nädalal lisandus varasematele süüdistustele droonirünnakute kavandamises Venemaa lennuväljadele, Nord Streami torujuhtme õhkimises ja terroristlike rünnakute suunamises Venemaa territooriumile uus süüdistus.

Venemaa võimud väitsid, et Suurbritannia luure üritas ebaõnnestunult meelitada Vene piloote lääne poolele üle tulema.

"Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) paljastas selle kõik üksikasjalikult," sõnas Venemaa välisminister Sergei Lavrov Moskvas ajakirjanikele. Välisminister kirjeldas oma sõnul brittide toetatud vandenõud meelitada Kinžali raketiga varustatud sõjalennukit juhtiv Vene piloot Rumeeniasse, kus NATO väed oleksid selle tema väitel alla tulistanud.

Nagu ajaleht märgib, siis on Ühendkuningriik võtnud endale kunagi Ameerika Ühendriikidele reserveeritud rolli ehk Kremli peamise vastase oma, sest Venemaa püüab parandada suhteid USA presidendi Donald Trumpi administratsiooniga.

"Venemaa peab end Ühendriikidega võrdseks. Nüüd ei saa nad Trumpi otse kritiseerida. Keda sa oma hädades siis süüdistad – kaotustes Ukrainas ja miljonis ohvris? Sa süüdistad lähimat ehk britte. Meid on lihtne kujutada kõigi Venemaa probleemide algpõhjusena," ütles Ühendkuningriigi endine kaitseatašee Moskvas kapten John Foreman.

"London tegutseb täna, nagu ka mõlema maailmasõja eelõhtul, peamise ülemaailmse sõjaõhutajana," on väitnud Venemaa välisluureteenistus, tõdes The Guardian

Väljaanne märkis, et Venemaa ja Ühendkuningriigi vahelisel rivaalitsemisel on sügavad ajaloolised juured, mis ulatuvad tagasi 19. sajandisse, mil tollase tsaari juhitud Venemaa ja Suurbritannia võistlesid mõjuvõimu pärast Kesk-Aasias.

Külma sõja ajal pidas Kreml Ühendkuningriigist lähtuvat ohtu teisejärguliseks võrreldespeamise vastasseisuga, mis oli USA-ga.

Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse on aga viinud Moskva ja Londoni suhted uude madalseisu.

Ukrinform tõi välja, et Ühendkuningriigi alalise esindaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures Neil Hollandi hinnangul premeeriksid Venemaa pakutavad rahutingimused sõja lõpetamiseks Ukrainas tegelikult agressiooni, legitimeeriksid okupatsiooni ja annaksid Kremlile vetoõiguse Ukraina tuleviku üle.