X!

Valimisliitudest tegi taas kalleima kampaania Katri Raiki nimekiri

Eesti
Valimisjaoskond Circle K Võidujooksu välialal
Valimisjaoskond Circle K Võidujooksu välialal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Sügisel toimunud kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel kulutas valimisliitudest kampaaniale enim Katri Raigi juhitud nimekiri, selgub erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) veebilehel avaldatud andmetest. Erakondadest registreeris suurima kulu Keskerakond.

Kohalike valimiste valimiskampaania kuluaruande esitamise tähtaeg oli esmaspäeval.

ERJK-ile laekunud aruannete järgi kulutas Katri Raiki juhitud valimisliit Katri nimekiri (Narva linn) kampaaniale 58 588 eurot. Reklaamikuludeks kulus kampaania käigus 46 984 eurot, publikatsioonidele 3000, avalikele üritustele 6644 eurot ja muudele valimiskampaania kuludele 1961 eurot.

Valimisliit kogus Narva linnas 2141 häält ning sai volikogus viis kohta – ühe koha hind oli seega 11 700 eurot.

Ka varasematel KOV-valimistel oli Raiki juhitud nimekiri valimisliitudest suurim kulutaja – 66 408 eurot. Toona sai valimisliit Katri Raigi nimekiri Narva linnas 43,9 protsenti häältest ehk 9137 häält, mis andis 31-liikmelises Narva linnavolikogus 15 kohta.

Vaid neli valimisliitu kulutasid kampaaniale rohkem kui 20 000 eurot.

Peale Raiki valimisliidu ületasid selle summa ka Kogukondade Viimsi (Viimsi vald)
23 221 euroga, Pärnu linnas kandideerinud liit Pärnu Ühendab 21 428 euroga ja Lääne-Harju vallas kandideerinud valimisliit VLÜ Ühendus 20 170 euroga.

Enamiku liitude kulud jäid vahemikku 1000–10 000 eurot.

Kümme valimisliitu on registreerinud kuludeks null eurot, nendeks on: Valimisliit Eläv Kihnu (Kihnu vald), Valimisliit haridusreformi tühistamise ja venekeelse hariduse taastamise eest (Tallinn), Valimisliit Ise Kutsusite (Peipsiääre vald), Valimisliit Meie Kodu (Setomaa vald), Valimisliit Sinu Nõo (Nõo vald), Valimisliit Virulased (Rakvere linn), Valimisliit Virulased (Rakvere vald), Valimisliit Virulased (Viru-Nigula vald), MEIE VALGA (Valga vald) ja Valimisliit Oma Vald (Alutaguse vald).

Erakondadest esitasid esmaspäevaks kuluaruanded kuus erakonda, kellest suurima kulu registreeris Keskerakond (179 922 eurot), järgnesid Reformierakond (92 345 eurot), Eesti 200 (73 908 eurot), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (73 254 eurot), Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (4853 eurot) ja KOOS Organisatsioon Osutab Suveräänsusele (3357 eurot).

Teised valimistel osalenud erakonnad esmaspäevaks aruannet ei esitanud.

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:05

ÜRO Julgeolekunõukogu toetas Trumpi esitatud Gaza rahuplaani

05:49

Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama

04:40

Valimisliitudest tegi taas kalleima kampaania Katri Raiki nimekiri

17.11

Markus Kajak saavutas USA-s kolmanda koha

17.11

SK Tapa/Team Kaitsevägi edenes kindlalt finaalturniirile

17.11

Tokyo paralümpiavõitja suri vaid 28 aasta vanuselt

17.11

Diplomaat: sakslastele on aastakümneid sisendatud, et nad ei tohi olla militaarne riik

17.11

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

17.11

Jaapanis ründavad karud aina rohkem inimesi

17.11

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.11

Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

17.11

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

17.11

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna Uuendatud

17.11

Poola kindral: Vene droonide sissetung septembris oli arvatust ohtlikum

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

17.11

Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

17.11

Nafta hind langes pärast laadimise taasalustamist Novorossiiskis

17.11

Gren ehitab Eestisse kaks uut 30-megavatist elektrijaama

17.11

Poed võtavad vargustega võitluses kasutusele pidevalt uusi turvanippe

ilmateade

loe: sport

17.11

Markus Kajak saavutas USA-s kolmanda koha

17.11

SK Tapa/Team Kaitsevägi edenes kindlalt finaalturniirile

17.11

Tokyo paralümpiavõitja suri vaid 28 aasta vanuselt

17.11

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

loe: kultuur

17.11

Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

17.11

Tartu kunstimuuseumis on avatud Henn Roode autoportreede näitus

17.11

Mingo Rajandi: tahan kiviaja naisele anda tagasi rollid, mis tal tegelikult olid

17.11

Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

loe: eeter

17.11

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

17.11

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

17.11

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

17.11

Uuskasutuskeskuse juht: maailm vajab inimesi, kes valivad teisiti

Raadiouudised

17.11

Mingo Rajandi esitles Gentis uut teost Lady Sapiens

17.11

Katri Raigi valimisliit ja Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri esitlesid Narva uut võimulepet

17.11

Konkurentsiamet on välja töötanud kaugkütteseaduse muutmise ettepanekud

17.11

Päevakaja (17.11.2025 18:00:00)

17.11

Võru keele lisamine keeleseadusesse eraldi keelena ei leia toetust

17.11

Euroopa Liit ei langeta USA meelest küllalt kiiresti tollimakse

17.11

Raadiouudised (17.11.2025 15:00:00)

17.11

Miinuskraadid muutuvad üha tavalisemaks

17.11

Koolist puudumine ei ole Eesti koolides murekoht

17.11

Raadiouudised (17.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo