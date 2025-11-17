Jaapanis ründavad karud aina rohkem inimesi

Jaapan on hädas karudega, kes aina enam inimesi ründavad. Ainuüksi 2025. aastal on riigis hukkunud 14 inimest karurünnaku tagajärel.

Iwate prefektuuris Põhja-Jaapanis peitis karu end nädalapäevad tagasi spaahotelli.

"See oli äärmiselt hirmutav. Kõikide külmkappide uksed olid lahti," sõnas Fukushima puhkekeskuse direktor Kazuo Sasaki.

Samas provintsis leiti oktoobri lõpus oma kodu õuelt surnud mees, kelle keha katsid küünistused ja hammustamise jäljed.

Novembris on üks rünnak toimunud ka Kesk-Jaapanis Niigata prefektuuris, kus karu ühe mehe kodu lähedal põõsastest välja hüppas.

Kuid probleem on terav olnud juba aastaid. Keiji Minatoya meenutas, kuidas ta kaks aastat tagasi Akita prefektuuris ühel hommikul oma garaaži ukse lahti tegi karuga tõtt vaatas.

"Ta vaatas mind lihtsalt vaikides. Me vaatasime mõnda aega teineteisele silma. Vaikides vaatasin mina karu silmadesse ja karu vaatas minu omadesse. Sain aru, kui suur ta oli ja jooksin kohe minema," kirjeldas Minatoya.

Selle peale karu ründas, surus ta maha, hammustas kätt ja keha ning rebis peanahka. Seejärel jooksis loom ootamatult minema. Keiji jäi ellu tänu kiirele abile.

"Ma tahaks selle karu kinni püüda, aga ma ei ole jahimees. Kui ma oleksin jahimees, oleksin ma ta juba maha lasknud. Ma tahan ta ära süüa. Ma tahan kättemaksu. Ma tahan talle selle eest kätte maksta, mida ta tegi," ütles Minatoya.

Võimude teatel on Jaapanis aprillist alates toimunud üle saja karurünnaku, milles on hukkunud 14 inimest, mis on rekordarv hukkunuid. Enamus rünnakutest on toimunud riigi põhjapoolsematel aladel.

Karusid on saanud liiga palju. Septembris leevendas valitsus relvareegleid, et jahimeestel oleks lihtsam neid ka linnapiirkondades küttida. Riigi põhjapoolsemates mägistes piirkondades saadeti jahimeestele appi sõjavägi, kes aitab lahendada logistilisi probleeme. Operatsiooni, mis kestab novembri lõpuni, alustati Akita prefektuuris Kazuno linnas, kus inimesed on pidanud juba nädalaid vältima tihedamaid metsi, jääma pimedal ajal koju ning kandma kellukesi, et karusid eemale peletada.

"Meie piirkonnas on palju karusid ja seetõttu teame ka karudest väga palju. Kahjuks on meil siin sel aastal olnud seitse hukkunut. Ükskõik, kui ettevaatlikud inimesed ka poleks, siis nii suure karude arvukuse juures juhtumite arv ei vähene," sõnas Kazuno linna ametnik Yasuhiro Kitakata.

Jaapan on vananeva ja väheneva rahvastikuga maa. Mahajäetud ja võssa kasvanud majad ning aiad meeldivad metsloomadele, teiste seas ka 130 kilo kaaluvatele mustadele karudele. Põhjapoolsetes prefektuurides on asulaid, mille rahvaarv on viimase kahekümne aasta jooksul kolmandiku võrra vähenenud. Karude arv on viimastel aastakümnetel aga mitmekordistunud. Samas toitu on neil jälle kliimamuutuste tõttu metsas vähemaks jäänud.