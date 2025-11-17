X!

Jaapanis ründavad karud aina rohkem inimesi

Välismaa
Foto: SCANPIX/AFP/Caroline GARDIN
Välismaa

Jaapan on hädas karudega, kes aina enam inimesi ründavad. Ainuüksi 2025. aastal on riigis hukkunud 14 inimest karurünnaku tagajärel.

Iwate prefektuuris Põhja-Jaapanis peitis karu end nädalapäevad tagasi spaahotelli.

"See oli äärmiselt hirmutav. Kõikide külmkappide uksed olid lahti," sõnas Fukushima puhkekeskuse direktor Kazuo Sasaki.

Samas provintsis leiti oktoobri lõpus oma kodu õuelt surnud mees, kelle keha katsid küünistused ja hammustamise jäljed.

Novembris on üks rünnak toimunud ka Kesk-Jaapanis Niigata prefektuuris, kus karu ühe mehe kodu lähedal põõsastest välja hüppas.

Kuid probleem on terav olnud juba aastaid. Keiji Minatoya meenutas, kuidas ta kaks aastat tagasi Akita prefektuuris ühel hommikul oma garaaži ukse lahti tegi karuga tõtt vaatas.

"Ta vaatas mind lihtsalt vaikides. Me vaatasime mõnda aega teineteisele silma. Vaikides vaatasin mina karu silmadesse ja karu vaatas minu omadesse. Sain aru, kui suur ta oli ja jooksin kohe minema," kirjeldas Minatoya.

Selle peale karu ründas, surus ta maha, hammustas kätt ja keha ning rebis peanahka. Seejärel jooksis loom ootamatult minema. Keiji jäi ellu tänu kiirele abile.

"Ma tahaks selle karu kinni püüda, aga ma ei ole jahimees. Kui ma oleksin jahimees, oleksin ma ta juba maha lasknud. Ma tahan ta ära süüa. Ma tahan kättemaksu. Ma tahan talle selle eest kätte maksta, mida ta tegi," ütles Minatoya.

Võimude teatel on Jaapanis aprillist alates toimunud üle saja karurünnaku, milles on hukkunud 14 inimest, mis on rekordarv hukkunuid. Enamus rünnakutest on toimunud riigi põhjapoolsematel aladel.

Karusid on saanud liiga palju. Septembris leevendas valitsus relvareegleid, et jahimeestel oleks lihtsam neid ka linnapiirkondades küttida. Riigi põhjapoolsemates mägistes piirkondades saadeti jahimeestele appi sõjavägi, kes aitab lahendada logistilisi probleeme. Operatsiooni, mis kestab novembri lõpuni, alustati Akita prefektuuris Kazuno linnas, kus inimesed on pidanud juba nädalaid vältima tihedamaid metsi, jääma pimedal ajal koju ning kandma kellukesi, et karusid eemale peletada.

"Meie piirkonnas on palju karusid ja seetõttu teame ka karudest väga palju. Kahjuks on meil siin sel aastal olnud seitse hukkunut. Ükskõik, kui ettevaatlikud inimesed ka poleks, siis nii suure karude arvukuse juures juhtumite arv ei vähene," sõnas Kazuno linna ametnik Yasuhiro Kitakata.

Jaapan on vananeva ja väheneva rahvastikuga maa. Mahajäetud ja võssa kasvanud majad ning aiad meeldivad metsloomadele, teiste seas ka 130 kilo kaaluvatele mustadele karudele. Põhjapoolsetes prefektuurides on asulaid, mille rahvaarv on viimase kahekümne aasta jooksul kolmandiku võrra vähenenud. Karude arv on viimastel aastakümnetel aga mitmekordistunud. Samas toitu on neil jälle kliimamuutuste tõttu metsas vähemaks jäänud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:52

Tokyo paralümpiavõitja suri vaid 28 aasta vanuselt

22:33

Diplomaat: sakslastele on aastakümneid sisendatud, et nad ei tohi olla militaarne riik

22:25

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

22:05

Jaapanis ründavad karud aina rohkem inimesi

22:03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:03

"Välisilm": korruptsiooniskandaal paneb Ukraina inimeste kannatuse proovile

22:03

Valtonen: korruptsiooniskandaal ei mõjuta Soome abi Ukrainale

22:02

ETV spordisaade, 17. november

21:45

"Välisilm": Saksamaa valmistub relvastuma ja kaitseväge suurendama

21:28

Järgmistel päevadel jätkub talvisem ilm

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:22

Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

07:34

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

15:24

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

19:22

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna Uuendatud

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

10:33

Poola kindral: Vene droonide sissetung septembris oli arvatust ohtlikum

06:29

Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

10:02

Gren ehitab Eestisse kaks uut 30-megavatist elektrijaama

08:20

Nafta hind langes pärast laadimise taasalustamist Novorossiiskis

17:41

VKG seiskas plastijäätmete töötlemise tehase projekti Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:52

Tokyo paralümpiavõitja suri vaid 28 aasta vanuselt

22:25

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

22:02

ETV spordisaade, 17. november

21:25

Harju Laagri pikendas peatreeneriga lepingut

loe: kultuur

18:55

Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

18:47

Tartu kunstimuuseumis on avatud Henn Roode autoportreede näitus

18:45

Mingo Rajandi: tahan kiviaja naisele anda tagasi rollid, mis tal tegelikult olid

17:43

Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

loe: eeter

14:19

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

12:25

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

09:26

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

08:45

Uuskasutuskeskuse juht: maailm vajab inimesi, kes valivad teisiti

Raadiouudised

18:35

Mingo Rajandi esitles Gentis uut teost Lady Sapiens

18:35

Katri Raigi valimisliit ja Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri esitlesid Narva uut võimulepet

18:35

Konkurentsiamet on välja töötanud kaugkütteseaduse muutmise ettepanekud

18:35

Päevakaja (17.11.2025 18:00:00)

17:10

Võru keele lisamine keeleseadusesse eraldi keelena ei leia toetust

17:10

Euroopa Liit ei langeta USA meelest küllalt kiiresti tollimakse

15:20

Raadiouudised (17.11.2025 15:00:00)

13:00

Miinuskraadid muutuvad üha tavalisemaks

13:00

Koolist puudumine ei ole Eesti koolides murekoht

12:20

Raadiouudised (17.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo