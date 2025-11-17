Merz: EL peab seljatama ühtse turu bürokraatliku koletise

Saksamaa kantsler Friedrich Merz kutsus esmaspäeval üles Euroopat suuremale sõltumatusele ning Euroopa Liidu ühtse turu põhjalikule reformimisele, mis on tema sõnul muutunud bürokraatlikuks koletiseks.

"Me peame saama suveräänsemaks, sõltumatumaks erinevates poliitilistes ja majanduslikes valdkondades," ütles ta ajalehe Süddeutsche Zeitung korraldatud foorumil.

"Me ei saa enam loota, et Ameerika meid kaitseb, et Hiina meid toorainega varustab ning et Venemaa on kunagi taas rahuks valmis," ütles Merz.

Merz esines Berliinis toimuva tippkohtumise eelõhtul, kus ta kavatseb koos Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga nõuda suuremat Euroopa digitaalset suveräänsust ning sõltuvuse vähendamist USA tehnoloogiahiiglastest.

Meenutades, et ta osales 1980. aastatel ühtse turu loomisel, kurtis Merz, et sellest on saanud paljuski bürokraatlik koletis, mis on vastuolus selle loojate kavatsustega.

"Paljudel Euroopa ettevõtetel on mulje, et ühtne turg ei võimalda niivõrd vabadust, kuivõrd korduvalt piirab seda," ütles Merz.

"Me peame seda koos muutma," lisas Merz.

Aasta alguses nõudsid Merz ja Macron Euroopa seaduse tühistamist, mis kohustab suurettevõtteid heastama oma ülemaailmsete tarneahelate kahjulikke inimõiguste- ja keskkonnamõjusid.

Eelmisel nädalal ühendasid Euroopa Parlamendi paremtsentristlikud ja parempopulistlikud fraktsioonid jõud, et toetada seadusandluse nõrgendamist, mis pälvis tsentristlike ja vasakpoolsete seadusandjate terava hukkamõistu.