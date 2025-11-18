X!

Väike-Maarjas sadas öösel maha 24 sentimeetrit lund

Lumi Jõhvis, 18.11.2025.
Ööl vastu teisipäeva sadas mitmel pool Eestis maha lumi - riigi ilmateenistuse lumekaardi järgi oli lund kõige enam Väike-Maarjas, kus sadas maha 24 sentimeetrit. Lund tuli maha lisaks Lääne-Virumaale ka Ida-Virumaal.

Kõige rohkem on keskkonnaameti jaamade järgi lund Väike-Maarjas – 24 sentimeetrit. Ühesentimeetrine lumikate on Narvas, Ristnas, Kehras ja Tuulemäel.

Lääne-Eestis suuremas osas lund ei ole, mõnel pool on maapind kaetud üliõhukese valge kirmega, mida pole võimalik mõõta. Kiire ülevaate saab lumekaardilt, mis uueneb iga päev kell 11.

Keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak ütles, et lähiaja ilm on muutlik.

"Temperatuur langeb mõnel ööl alla –5 kraadi, seejärel jääb nullkraadi lähedale või ka plussi, päeval varieerub enamasti paari kraadi ulatuses nullkraadi ümber, saartel ja rannikul on mõni kraad kõrgem. Vahetevahel liigub üle Eesti sajuvööndeid, millest tuleb nii lund kui lörtsi, ka vihma, aga sagedamini rannikualadel," sõnas Paljak.

Kolmapäeval saab enam lund-lörtsi Kagu-Eesti, ligikaudu viie sentimeetri jagu.

Neljapäeval on sadusid hõredamalt ja need tulevad alla lörtsi ja vihmana ning enam sajab saartel. Reedel lisandub mandrile lund ja lörtsi paar-kolm sentimeetrit, saartel ja läänerannikul sajab enam lörtsi ja vihma. Laupäeval on sajuhooge harvem. Pühapäeva öö on pehmem ning üle maa liigub lörtsi- ja vihmahooge.

Uue nädala algus on tänastel andmetel külmem ning saabuvaist sajupilvedest tuleb põhiliselt lund, saartel ja rannikul ka lörtsi.

Keskkonnaagentuur mõõdab Eestis lumikatte paksust automaatselt 27 vaatlusjaamas.

Toimetaja: Mari Peegel

