Kell 20 "Impulsis": eksperdid jäätmekäitlusest
Maailm ägab prahikoorma all. Kui usinalt eestlased prügi sorteerivad ja mis saab meie jäätmetest edasi, arutavad ETV saates "Impulss" täna Ragn-Sellsi juhatuse liige Sven Ruukholm, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas, riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ja Toiduliidu juht Sirje Potisepp.
Enda pere prügipraktikaid jagab näitleja Elisabet Reinsalu koos tütar Noraga.
"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Joosep Värk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi