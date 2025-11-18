Kell 20 "Impulsis": eksperdid jäätmekäitlusest

Maailm ägab prahikoorma all. Kui usinalt eestlased prügi sorteerivad ja mis saab meie jäätmetest edasi, arutavad ETV saates "Impulss" täna Ragn-Sellsi juhatuse liige Sven Ruukholm, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas, riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ja Toiduliidu juht Sirje Potisepp.