ERR-i nõukogu kogunes erakorralisele koosolekule

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu kogunes teisipäeva pärastlõunal erakorralisele koosolekule, et arutada ERR-i programmile laekunud tagasisidet ja selle järel käivitunud avalikku debatti ning nõukogu liikmete avalikke seisukohti.

"Asjaolusid arvestades pean vajalikuks avalikkuses tõstatunud teemasid arutada nõukogu koosolekul," sõnas ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann eelmisel nädalal.

ERR-i nõukogus on 10 liiget, kellest koosolekul kindlasti ei osale Vadim Belobrovtsev (Keskerakond), sest on presidendi delegatsiooniga Kasahstani riigivisiidil.

EKRE esitas eelmisel neljapäeval riigikogus eelnõu, millega näeb ette Eesti Rahvusringhäälingu kui avalik-õigusliku juriidilise isiku likvideerimise. Eelnõu ajendiks on ETV saade "Hommik Anuga", kus intervjueeriti kahest isast ja kahest lapsest koosnevat peret. 

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles EKRE algatuse kohta, et see ei ole tõsiseltvõetav, vaid pigem naeruväärne. "Küll on see oht sõnavabadusele ja demokraatiale," lisas Roose.

Seevastu saatelõiku Postimehele kommenteerinud ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütles, et isadepäeval ETV saates näidatud saatelõik ei lähe kokku "väärtusruumiga, milles me, enamus eestlasi, elame". Hiljem teatas Veidemann, et avaldas arvamust vanaisana, mitte ERR-i nõukogu esimehena.

Veidemanni väljaütlemine pälvis terava kriitika, teiste seas peaminister Kristen Michali, haridusminister Kristina Kallase ja välisminister Margus Tsahkna poolt. Tsahkna leidis, et Veidemann peab tagasi astuma ja lisas, et "senisest sõltumatust ja neutraalsest, inimeste raha eest ülalpeetavast meediamajast on saanud meelsuskeskus". Kultuuriminister Heidy Purga leidis, et Veidemann sekkus oma avaldusega toimetusvabadusse ning läks vastuollu ERR-i seaduses tuleneva kohustusega kajastada Eesti ühiskonda tervikuna.

Veidemanni kaitsele asus Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kes leidis, et Veidemannil on nõukogu esimehena õigus sõna- ja mõttevabadusele, Toetust Veidemannile avaldasid ka ERR-i nõukogu liikmed Varro Vooglaid ja Priit Sibul.

Esmaspäeval kohtusid ERR-i töötajate esindajad ERR-i juhatusega. Seda kohtumist Delfile kommenteerinud ETV peatoimetaja Urmas Oru sõnul oli kohtumine asjalik ja töine.

"Nagu neid ikka meediamajades peetakse, kui mõni sündmus või esilekerkinud teema vajab omavahel selgeks- ja lahtirääkimist," kirjeldas Oru ja lisas, et juhatus kinnitas kohtumisel, et seisab jätkuvalt toimetuste vabade valikute eest ning toetab ERR-i programmide mitmekesisust.

Rein Veidemann on olnud ERR-i nõukogu esimees 7. maist 2017.

ERR-i nõukogu

Rein Veidemann (nõukogu esimees)
Priit Sibul (Isamaa)
Marek Reinaas (Eesti 200)
Valdo Randpere (Reformierakond)
Varro Vooglaid (EKRE fraktsioon, pole EKRE liige)
Raimond Kaljulaid (SDE)
Vadim Belobrovtsev (Keskerakond)
Sulev Valner (valdkonna ekspert)
Paavo Nõgene (valdkonna ekspert)
Raul Rebane (valdkonna ekspert)

ERR-i nõukogu kogunes erakorralisele koosolekule

