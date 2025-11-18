X!

Minister: MI5 hoiatab Briti parlamendiliikmeid Hiina spionaaži eest

Välismaa
Londonis asuv Suurbritannia sisejulgeolekuteenistuse peakorter
Londonis asuv Suurbritannia sisejulgeolekuteenistuse peakorter Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Peter Nicholls
Välismaa

Suurbritannia sisejulgeolekuteenistus MI5 hoiatas parlamendiliikmeid, et Hiina üritab värvata neid personalivärbajatena esinevate spioonide kaudu, ütles julgeolekuminister Dan Jarvis teisipäeval.

Hirm Hiina spionaaži ees Ühendkuningriigis on kasvanud pärast seda, kui loobuti poliitiliselt tundlikust kohtuasjast kahe väidetava spiooni vastu ning valitsus kaalub Pekingi taotlust ehitada Londonisse vastuoluline uus saatkonnahoone.

"MI5 andis täna välja spionaažihoiatuse parlamendile ja selle töötajatele, et hoiatada neid meie demokraatlike institutsioonide pideva sihikule võtmise eest Hiina poolt," ütles Jarvis alamkojas tehtud avalduses.

"Meie luureagentuurid on hoiatanud, et Hiina üritab värvata inimesi, kellel on juurdepääs tundlikule teabele parlamendi ja Ühendkuningriigi valitsuse kohta," ütles Jarvis.

MI5 hoiatuse kohaselt teostavad seda tegevust "Hiina luureohvitserid, kes on sageli maskeeritud variettevõtete või väliste personalivärbajate abil"," sõnas Jarvis.

MI5 nimetas kaks veebiprofiili, mis on arvatavasti Hiina luureametnike heaks töötavad seaduslikud värbajad ja loovad sihtmärkidega suhteid selliste platvormide kaudu nagu LinkedIn.

Spionaažihoiatus avaldati mõned nädalad pärast seda, kui prokurörid loobusid süüdistustest kahe mehe, sealhulgas ühe parlamendi töötaja vastu, keda süüdistati Pekingi heaks luuramises.

Valitsus eitas väiteid, et süüdistustest loobuti Hiinaga paranevate suhete kaitsmiseks, samal ajal kui seadusandjad ja MI5 väljendasid pettumust juhtumi hülgamise üle.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

