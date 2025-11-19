X!

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas

Välismaa
USA eriesindajale Steve Witkoff tänavu aprillis Peterburis toimunud kohtumisel Venemaa erisaadiku Kirill Dmitrijeviga.
USA eriesindajale Steve Witkoff tänavu aprillis Peterburis toimunud kohtumisel Venemaa erisaadiku Kirill Dmitrijeviga.
Välismaa

Ameerika Ühendriikide administratsiooni esindajad on pidanud salaja konsultatsioone Venemaaga juhtkonnaga, et koostada uus plaan sõja lõpetamiseks Ukrainas, teatas USA väljaanne Axios teisipäeva õhtul USA ja Venemaa anonüümsetele ametnikele viidates.

Axiose andmeil on koostamisel 28-punktiline tegevuskava, mis on inspireeritud USA presidendi Donald Trumpi Gaza relvarahu plaanist. Sarnaselt Gaza plaaniga hõlmaks ettepanek nelja osa: rahu kehtestamist Ukrainas, julgeolekugarantiisid, julgeolekut Euroopas ning USA tulevasi suhteid Venemaa ja Ukrainaga, teatas Axios allikatele viidates.

Axios viitas ka USA ametnikule, kelle sõnul olevat Ühendriikide eriesindaja Steve Witkoffi plaani oktoobri lõpus Miamis põhjalikult arutanud Vene režiimi juhi Vladimir Putini eriesindajaga investeeringute ja majanduskoostöö küsimustes, Venemaa otseinvesteeringute fondi (RDIF) tegevjuhi  Kirill Dmitrijeviga, kes on ka varem osalenud Ukraina-teemalistes kõnelustes.

Dmitrijev väljendas omakorda Axiosele antud intervjuus optimismi tehingu õnnestumise võimaluste suhtes. Tema väitel tunneb Moskva seekord, erinevalt varasematest jõupingutustest, et Venemaa seisukohta on tõeliselt kuulda võetud.

Ukraina ametnikule viidates märkis Axios, et Witkoff arutas plaani Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski julgeolekunõuniku Rustem Umeroviga selle nädala alguses Miamis.

Portaal märkis, et Witkoff pidi kohtuma kolmapäeval Türgis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kuid lükkas oma reisi edasi.

USA ametnik ütles Axiosele ka, et Valge Maja on alustanud Euroopa ametnike teavitamist ettepanekust. "Usume, et praegu on õige aeg see plaan ellu viia. Kuid mõlemad pooled peavad olema praktilised ja realistlikud," ütles USA allikas.

Harkivis sai ulatuslikus Vene droonirünnakus viga vähemalt 29 inimest

Ukrainas Harkivis sai ööl vastu kolmapäeva toimunud ulatuslikus Vene droonirünnakus vigastada vähemalt 29 inimest, teatas Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov.

Tema sõnul ründas Harkivit vähemalt 11 vaenlase drooni. Üks mehitamata lennumasin tabas üheksakorruselist kortermaja.

USA kiitis heaks Patriotide moderniseerimise teenuste müügi Ukrainale

USA välisministeerium kiitis heaks õhutõrjesüsteemide Patriot moderniseerimise teenuste müügi Ukrainale 105 miljoni dollari eest.

"Välisministeerium võttis vastu otsuse kiita heaks võimalik varustuse müük Ukraina valitsusele, et tagada Patriot õhutõrjesüsteemide eluiga, ja sellega seotud varustuse müük orienteeruvas maksumuses 105 miljonit dollarit. Kaitsejulgeoleku koostööagentuur on esitanud vajaliku sertifikaadi ja teavitanud kongressi," ütles ministeerium teisipäeval pressiteates.

Ukraina valitsus oli taotlenud Patriot-süsteemide tehnilise toega seotud kaupade ja teenuste ostmist.

Dokumendis märgitakse, et kavandatav müük toetab USA välispoliitika ja riikliku julgeoleku eesmärke, parandades partnerriigi julgeolekut, mis on oluline Euroopa poliitilise stabiilsuse ja majanduslike edusammude jaoks.

Tehing aitab ka parandada Ukraina võimekust seista vastu praegustele ja tulevastele ohtudele, varustades teda enesekaitse ja piirkondlike julgeoleku missioonide läbiviimiseks tugevama kohaliku toetusvõimega.

Samal ajal ei muuda selle varustuse ja toetuse müük piirkonnas sõjalist tasakaalu, märkis USA välisministeerium.

Peatöövõtjateks selles tehingus on ettevõtted RTX Corporation ja Lockheed Martin.

Dokumendis märgiti, et müügi elluviimine nõuab umbes viie täiendava USA valitsuse esindaja ja 15 töövõtjate esindaja määramist Euroopa sõjalisse väejuhatusse kuni üheks kuuks, seda väljaõppe toetamiseks ja perioodilisteks kohtumisteks.

Tehing ei avalda negatiivset mõju USA kaitsevõimele, rõhutatakse dokumendis.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:41

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas

05:32

Vägivalla eest pagevad naised saavad üha vähem õigusabi

01:02

Keskerakond soovib tuua Kohtla-Järvet juhtima Max Kauri

00:08

Lisaminutite kauglöögid viisid Šotimaa pea 30-aastase pausi järel MM-ile

18.11

Portugali ja Belgiaga viigistanud U-19 koondis lõpetas valiksarja kaotusega

18.11

Töötukassa juht: töötus on vähenenud ja prognoosid näitavad trendi jätkumist

18.11

ETV spordisaade, 18. november

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

18.11

Saudi kroonprints: Palestiina riiklus on võti suhetele Iisraeliga

18.11

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.11

Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

18.11

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

18.11

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

18.11

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Tartu-Riia ekspressrong alustab sõite ilmselt veel sel aastal

18.11

Väike-Maarjas sadas öösel maha 24 sentimeetrit lund Uuendatud

18.11

ERR-i nõukogu erakorralisel koosolekul otsuseid ei teinud Uuendatud

17.11

Poed võtavad vargustega võitluses kasutusele pidevalt uusi turvanippe

ilmateade

loe: sport

00:08

Lisaminutite kauglöögid viisid Šotimaa pea 30-aastase pausi järel MM-ile

18.11

Portugali ja Belgiaga viigistanud U-19 koondis lõpetas valiksarja kaotusega

18.11

ETV spordisaade, 18. november

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

loe: kultuur

18.11

Galerii: Tallinnas esineb elektroonilise muusika legend Kraftwerk

18.11

Pärnu kunsti aastanäitus toob linnagaleriisse 61 kunstniku värske loomingu

18.11

Aasia sõnatu teatri festival täidab Tallinna ja Tartu tantsu- ja teatrikunstiga

18.11

Erika ja Tambet Pedak avasid Tartu Kunstimajas viltvaipade näituse

loe: eeter

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Psühholoog: pikaaegseid paare hoiavad koos kannatused ja ühised huvid

18.11

Ansambel Sadu liige Sofia-Liis Liiv: meie tühjast-tähjast draamat ei kisu

18.11

Jaagup Tuisk: Eesti tippnäitlejatega koos töötades on aukartus väga suur

Raadiouudised

18.11

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

18.11

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

18.11

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

18.11

Zelenski kohtub Istanbulis USA eriesindajaga

18.11

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis määrati kolmas karistus

18.11

Raadiouudised (18.11.2025 15:00:00)

18.11

Jaapani peaministri sõnavõtt ärritas Hiinat

18.11

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

18.11

Raadiouudised (18.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo