Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas

Ameerika Ühendriikide administratsiooni esindajad on pidanud salaja konsultatsioone Venemaaga juhtkonnaga, et koostada uus plaan sõja lõpetamiseks Ukrainas, teatas USA väljaanne Axios teisipäeva õhtul USA ja Venemaa anonüümsetele ametnikele viidates.

Axiose andmeil on koostamisel 28-punktiline tegevuskava, mis on inspireeritud USA presidendi Donald Trumpi Gaza relvarahu plaanist. Sarnaselt Gaza plaaniga hõlmaks ettepanek nelja osa: rahu kehtestamist Ukrainas, julgeolekugarantiisid, julgeolekut Euroopas ning USA tulevasi suhteid Venemaa ja Ukrainaga, teatas Axios allikatele viidates.

Axios viitas ka USA ametnikule, kelle sõnul olevat Ühendriikide eriesindaja Steve Witkoffi plaani oktoobri lõpus Miamis põhjalikult arutanud Vene režiimi juhi Vladimir Putini eriesindajaga investeeringute ja majanduskoostöö küsimustes, Venemaa otseinvesteeringute fondi (RDIF) tegevjuhi Kirill Dmitrijeviga, kes on ka varem osalenud Ukraina-teemalistes kõnelustes.

Dmitrijev väljendas omakorda Axiosele antud intervjuus optimismi tehingu õnnestumise võimaluste suhtes. Tema väitel tunneb Moskva seekord, erinevalt varasematest jõupingutustest, et Venemaa seisukohta on tõeliselt kuulda võetud.

Ukraina ametnikule viidates märkis Axios, et Witkoff arutas plaani Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski julgeolekunõuniku Rustem Umeroviga selle nädala alguses Miamis.

Portaal märkis, et Witkoff pidi kohtuma kolmapäeval Türgis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kuid lükkas oma reisi edasi.

USA ametnik ütles Axiosele ka, et Valge Maja on alustanud Euroopa ametnike teavitamist ettepanekust. "Usume, et praegu on õige aeg see plaan ellu viia. Kuid mõlemad pooled peavad olema praktilised ja realistlikud," ütles USA allikas.

Harkivis sai ulatuslikus Vene droonirünnakus viga vähemalt 29 inimest

Ukrainas Harkivis sai ööl vastu kolmapäeva toimunud ulatuslikus Vene droonirünnakus vigastada vähemalt 29 inimest, teatas Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov.

Tema sõnul ründas Harkivit vähemalt 11 vaenlase drooni. Üks mehitamata lennumasin tabas üheksakorruselist kortermaja.

USA kiitis heaks Patriotide moderniseerimise teenuste müügi Ukrainale

USA välisministeerium kiitis heaks õhutõrjesüsteemide Patriot moderniseerimise teenuste müügi Ukrainale 105 miljoni dollari eest.

"Välisministeerium võttis vastu otsuse kiita heaks võimalik varustuse müük Ukraina valitsusele, et tagada Patriot õhutõrjesüsteemide eluiga, ja sellega seotud varustuse müük orienteeruvas maksumuses 105 miljonit dollarit. Kaitsejulgeoleku koostööagentuur on esitanud vajaliku sertifikaadi ja teavitanud kongressi," ütles ministeerium teisipäeval pressiteates.

Ukraina valitsus oli taotlenud Patriot-süsteemide tehnilise toega seotud kaupade ja teenuste ostmist.

Dokumendis märgitakse, et kavandatav müük toetab USA välispoliitika ja riikliku julgeoleku eesmärke, parandades partnerriigi julgeolekut, mis on oluline Euroopa poliitilise stabiilsuse ja majanduslike edusammude jaoks.

Tehing aitab ka parandada Ukraina võimekust seista vastu praegustele ja tulevastele ohtudele, varustades teda enesekaitse ja piirkondlike julgeoleku missioonide läbiviimiseks tugevama kohaliku toetusvõimega.

Samal ajal ei muuda selle varustuse ja toetuse müük piirkonnas sõjalist tasakaalu, märkis USA välisministeerium.

Peatöövõtjateks selles tehingus on ettevõtted RTX Corporation ja Lockheed Martin.

Dokumendis märgiti, et müügi elluviimine nõuab umbes viie täiendava USA valitsuse esindaja ja 15 töövõtjate esindaja määramist Euroopa sõjalisse väejuhatusse kuni üheks kuuks, seda väljaõppe toetamiseks ja perioodilisteks kohtumisteks.

Tehing ei avalda negatiivset mõju USA kaitsevõimele, rõhutatakse dokumendis.