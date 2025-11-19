X!

Valitsuskommunikatsiooni direktoriks tahab kolm inimest

Osaleja märkmed avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil. Autor/allikas: Jürgen Randma / riigikantselei
Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskusele laekus tähtajaks kolm avaldust valitsuskommunikatsiooni direktori ametikohale.

"Edasi tulevad vestlused ja selle aasta lõpuks peaks uue juhi osas selgus majas olema," ütles ERR-ile valitsuse kommunikatsioonibüroo (VKB) kommunikatsiooninõunik Jane-Liina Liiv.

Riigikantselei kuulutas 3. novembril välja konkursi riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori ametikohale, konkursi dokumentide esitamise tähtaeg oli 17. november.

Kandidaatidel tuli muuhulgas kirjutada kuni kahe lehekülje pikkune essee teemal "Valitsuskommunikatsiooni ja poliitikakujundamise seosed". Samuti pidi ta endas kandma riigikantselei väärtusi – meisterlikkus, avatus ja usaldusväärsus.

Konkurss kuulutati välja, sest seni riigikantseleis valitsuskommunikatsiooni direktori ülesannetes töötanud Rasmus Ruuda lahkub töölt.

"Praegu VKB juhi ülesandeid täitev Rasmus Ruuda on otsustanud pärast ligi nelja aastat riigikantseleis töötamist edasi liikuda. Hetkel vanemapuhkusel viibiv Liis Velsker soovib peale tööle naasmist VKB asejuhi kohale asuda. Rasmus jätkab kuni uue juhi leidmiseni VKB juhtimist," selgitas Jane-Liina Liiv varem.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Toimetaja: Urmet Kook

