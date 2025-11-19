X!

Reps ja HTM pole kohtu poolt mõistetud summade maksmises veel kokku leppinud

Eesti
Mailis Reps Harju maakohtus
Mailis Reps Harju maakohtus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Mailis Reps ning haridus- ja teadusministeerium (HTM) pole seni kokku leppinud kohtuotsusega ministeeriumi kasuks välja mõistetud summade tasumises. HTM arvutab praegu välja kogunõuet Repsi vastu.

Endise haridusministri Mailis Repsi ja haridus- ja teadusministeeriumi esindajad pole siiani suutnud kokku leppida maksegraafikus ehk kuidas Reps hakkab ministeeriumile tasuma kohtu poolt välja mõistetud kahjutasu.

HTM-i esindav vandeadvokaat Marko Kairjak ütles ERR-ile, et Repsi esindajad on talle teinud ettepaneku leppida kokku kohtuotsusega välja makstud summade tasumine graafiku alusel.

"Ministeerium ei ole sellele ettepanekule aga veel vastanud, kuna seal hinnatakse praegu, milline on ministeeriumi kogunõue Repsi vastu, sealhulgas nõuded, mis ei ole kohtuotsusega hõlmatud," märkis Kairjak.

Kui aga peaks juhtuma nii, et kokkulepet ei saavutata, pöördub HTM kohtutäituri poole tavakorras, misjärel nõuab summad riigi kasuks välja kohtutäitur täitemenetluses, lisas ta.

Septembri lõpus jättis riigikohus menetlusse võtmata kaitsjate ja prokuratuuri kaebused ning jõustusid ringkonnakohtu tehtud otsused, sealhulgas HTM-i esitatud tsiviilhagi kohta. Haridusministeerium nõudis Repsilt kohtu kaudu pea 119 000 eurot, kohus mõistis välja 30 548 eurot, millele lisandub viivis 6. septembrist kuni 4. juunini 2025 suuruses 11 892 eurot. Viivis aga kasvab, kuni Reps on kohtu poolt välja mõistetud summa riigile tasunud.

Lisaks mõistis ringkonnakohus Repsilt õigusabikulude katteks riigile ehk haridusministeeriumile välja kokku 46 426 eurot.

Harju maakohus mõistis 27. septembril 2024 Mailis Repsi süüdi omastamises ja kelmuses. Tallinna ringkonnakohus muutis tänavu 4. juunil Repsi kriminaalasjas ja menetluskulude jaotuse osas maakohtu otsust. Kehtima jäi Repsile mõistetud karistus, üks aasta ja viis kuud vangistust, mis jäetakse kaheaastase katseajaga tingimisi täitmisele pööramata.

