X!

Holland andis Nexperia tagasi Hiina ettevõtte kontrolli alla

Välismaa
Kiibitootja Nexperia
Kiibitootja Nexperia Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Algi Febri Sugita
Välismaa

Holland võttis hiljuti julgeolekule viidates üle Hiina firmale kuuluva kiibitootja Nexperia, kuid kolmapäeval teatas valitsus, et peatas Nexperia ülevõtmise.

Holland põhjendas varem auto- ja tarbeelektroonikatööstuses kasutatavaid kiipe valmistava Nexperia juhtimise ülevõtmist murega olulise tehnoloogia võimaliku üleandmise pärast selle Hiina emaettevõttele Wingtech. 

Peking kehtestas seejärel oma ekspordikontrolli, kuid tühistas hiljem keelu. Hollandi valitsuse otsus kahjustas aga kahe riigi vahelisi suhteid. 

Hollandi majandusminister Vincent Karremans ütles nüüd kolmapäeval, et 1952. aasta seadusel põhinev vastuoluline korraldus peatatakse. 

"Me suhtume positiivselt meetmetesse, mida Hiina võimud on juba rakendanud, et tagada kiipide tarnimine Euroopasse ja mujale maailma," ütles Karreman

Nexperia asub Hollandis ning alates 2019. aastast on selle enamusosanik Hiina tehnoloogiakontsern Wingtech. Oktoobris võttis Holland Nexperia üle kontrolli ja tagandas ametist ka selle tegevjuhi Zhang Xuezhengi.

Hollandi valitsuse viimane samm ei too Zhang Xuezhengi ametisse tagasi, ettevõtet hakkavad juhtima Euroopast pärit juhid ning selle üle teostab järelevalvet Amsterdami kohus

Nexperia mängib autosektori varustamisel olulist rolli ning põhikomponendid toodetakse Suurbritannias, Hollandis ja Saksamaal. Kokkupanekuks saadetakse komponendid aga Hiinasse, kust need seejärel eksporditakse tagasi Euroopasse. Oktoobris tehtud Hollandi valitsuse samm kahjustas seetõttu globaalseid tarneahelaid ja Euroopa autotootjad hoiatasid kiibipuuduse eest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT, Politico

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:13

Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

15:11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok häirib Tallinna-Tartu maanteel liiklust

15:10

Taani sotsiaaldemokraadid kaotasid saja-aastase võimu Kopenhaageni üle

14:53

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

14:47

Teadlaste loodud tööriist võib muuta levinud koeratõugude välimust

14:27

Poola sulgeb raudteesabotaaži järel viimase allesjäänud Vene konsulaadi

14:21

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

14:20

Riigikohus: lennufirma pääseb hüvitise maksmisest vaid mõistlike pingutuste puhul

14:16

Holland andis Nexperia tagasi Hiina ettevõtte kontrolli alla

14:15

Michal: ERR-i õigust olla kriitiline tuleb kaitsta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.11

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

10:23

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas Uuendatud

18.11

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

18.11

PPA tühistas Isa Khalilovi elamisloa

18.11

ERR-i nõukogu erakorralisel koosolekul otsuseid ei teinud Uuendatud

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

06:59

Norstati küsitlus: EKRE kaotas nädalaga veel toetust

18.11

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

ilmateade

loe: sport

15:13

Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

14:53

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

14:21

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

13:50

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

loe: kultuur

13:51

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on vaatluse all Jaan Aru "Ajust ja arust"

13:09

Sinefiil | PÖFFi viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

12:49

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

11:33

Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?"

loe: eeter

14:08

Eeva Mägi: pidin maha müüma oma kodu, et filme teha

12:19

Loomaaia kuraator: loomadele väga meeldib ekstreemne ilm

11:12

Lastepsühhiaater: tõrges-trotsliku käitumishäirega laps vajab kindlasti abi

09:38

Contra: Eesti ja Läti kirjandusklassikas on üllatavaid paralleele

Raadiouudised

12:35

New Yorgis avati Ernst Jaaksoni nime kandev tänavaosa

12:20

Raadiouudised (19.11.2025 12:00:00)

10:50

Kohtla-Järvel loobus Keskerakond valitsuspartneri otsingutest ja jätkab üksi

10:40

Naiste tugikeskused saavad järjest vähem riigi tuge

10:35

Soomet võib ähvardada eelarvepuudujäägi tõttu Euroopa Liidu menetlus

09:20

Raadiouudised (19.11.2025 09:00:00)

18.11

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

18.11

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

18.11

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo