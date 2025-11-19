Holland andis Nexperia tagasi Hiina ettevõtte kontrolli alla

Holland põhjendas varem auto- ja tarbeelektroonikatööstuses kasutatavaid kiipe valmistava Nexperia juhtimise ülevõtmist murega olulise tehnoloogia võimaliku üleandmise pärast selle Hiina emaettevõttele Wingtech.

Peking kehtestas seejärel oma ekspordikontrolli, kuid tühistas hiljem keelu. Hollandi valitsuse otsus kahjustas aga kahe riigi vahelisi suhteid.

Hollandi majandusminister Vincent Karremans ütles nüüd kolmapäeval, et 1952. aasta seadusel põhinev vastuoluline korraldus peatatakse.

"Me suhtume positiivselt meetmetesse, mida Hiina võimud on juba rakendanud, et tagada kiipide tarnimine Euroopasse ja mujale maailma," ütles Karreman

Nexperia asub Hollandis ning alates 2019. aastast on selle enamusosanik Hiina tehnoloogiakontsern Wingtech. Oktoobris võttis Holland Nexperia üle kontrolli ja tagandas ametist ka selle tegevjuhi Zhang Xuezhengi.

Hollandi valitsuse viimane samm ei too Zhang Xuezhengi ametisse tagasi, ettevõtet hakkavad juhtima Euroopast pärit juhid ning selle üle teostab järelevalvet Amsterdami kohus

Nexperia mängib autosektori varustamisel olulist rolli ning põhikomponendid toodetakse Suurbritannias, Hollandis ja Saksamaal. Kokkupanekuks saadetakse komponendid aga Hiinasse, kust need seejärel eksporditakse tagasi Euroopasse. Oktoobris tehtud Hollandi valitsuse samm kahjustas seetõttu globaalseid tarneahelaid ja Euroopa autotootjad hoiatasid kiibipuuduse eest.