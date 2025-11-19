Vaida viaduktilt alla kukkunud veok häirib Tallinna-Tartu maanteel liiklust

Harjumaal Vaida viaduktil sõitis kolmapäeva pärastlõunal veoauto läbi põrkepiirde ja kukkus Tallinna-Tartu maanteele, mistõttu on liiklus Tallinna suunal suletud.

Häirekeskus sai kell 13.50 teate, et Rae vallas Suuresta külas on veoauto koos haagiskalluriga sõitnud läbi maanteed ületava Vaida viadukti põrkepiirde ning kukkunud maanteele.

Õnnetuse tagajärjel on juht kabiinis kinni ning päästjad teevad tööd, et teda sealt välja lõigata. Juht on teadvusel ja kontaktne. Haagises lasti ei ole.

Sündmusele reageerisid Jüri, Kose ja Kesklinna kutselised päästjad koos Saue vabatahtlike, kiirabi ja politseiga.

Päästjad tuletavad meelde, et miinuskraadide saabumisega on teed väga libedad.