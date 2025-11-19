X!

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok häirib Tallinna-Tartu maanteel liiklust

Eesti
Päästeauto
Päästeauto Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Harjumaal Vaida viaduktil sõitis kolmapäeva pärastlõunal veoauto läbi põrkepiirde ja kukkus Tallinna-Tartu maanteele, mistõttu on liiklus Tallinna suunal suletud.

Häirekeskus sai kell 13.50 teate, et Rae vallas Suuresta külas on veoauto koos haagiskalluriga sõitnud läbi maanteed ületava Vaida viadukti põrkepiirde ning kukkunud maanteele.

Õnnetuse tagajärjel on juht kabiinis kinni ning päästjad teevad tööd, et teda sealt välja lõigata. Juht on teadvusel ja kontaktne. Haagises lasti ei ole.

Sündmusele reageerisid Jüri, Kose ja Kesklinna kutselised päästjad koos Saue vabatahtlike, kiirabi ja politseiga.

Päästjad tuletavad meelde, et miinuskraadide saabumisega on teed väga libedad.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:13

Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

15:11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok häirib Tallinna-Tartu maanteel liiklust

15:10

Taani sotsiaaldemokraadid kaotasid saja-aastase võimu Kopenhaageni üle

14:53

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

14:47

Teadlaste loodud tööriist võib muuta levinud koeratõugude välimust

14:27

Poola sulgeb raudteesabotaaži järel viimase allesjäänud Vene konsulaadi

14:21

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

14:20

Riigikohus: lennufirma pääseb hüvitise maksmisest vaid mõistlike pingutuste puhul

14:16

Holland andis Nexperia tagasi Hiina ettevõtte kontrolli alla

14:15

Michal: ERR-i õigust olla kriitiline tuleb kaitsta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.11

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

10:23

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas Uuendatud

18.11

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

18.11

PPA tühistas Isa Khalilovi elamisloa

18.11

ERR-i nõukogu erakorralisel koosolekul otsuseid ei teinud Uuendatud

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

06:59

Norstati küsitlus: EKRE kaotas nädalaga veel toetust

18.11

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

ilmateade

loe: sport

15:13

Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

14:53

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

14:21

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

13:50

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

loe: kultuur

13:51

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on vaatluse all Jaan Aru "Ajust ja arust"

13:09

Sinefiil | PÖFFi viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

12:49

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

11:33

Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?"

loe: eeter

14:08

Eeva Mägi: pidin maha müüma oma kodu, et filme teha

12:19

Loomaaia kuraator: loomadele väga meeldib ekstreemne ilm

11:12

Lastepsühhiaater: tõrges-trotsliku käitumishäirega laps vajab kindlasti abi

09:38

Contra: Eesti ja Läti kirjandusklassikas on üllatavaid paralleele

Raadiouudised

12:35

New Yorgis avati Ernst Jaaksoni nime kandev tänavaosa

12:20

Raadiouudised (19.11.2025 12:00:00)

10:50

Kohtla-Järvel loobus Keskerakond valitsuspartneri otsingutest ja jätkab üksi

10:40

Naiste tugikeskused saavad järjest vähem riigi tuge

10:35

Soomet võib ähvardada eelarvepuudujäägi tõttu Euroopa Liidu menetlus

09:20

Raadiouudised (19.11.2025 09:00:00)

18.11

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

18.11

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

18.11

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo