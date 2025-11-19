Kross: Bessedinile ja teistele Vene mõjuisikutele on Tallinn maksnud miljoneid

Komisjon tegi mõlemale linnale mitu teabenõuet, millega küsiti välja lepingud viimasest 15 aastast.

Komisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul ei vasta tõele info, nagu oleks Bessedin saanud Tallinnalt 800 000 eurot, kuna see summa on välja makstud tema ja ta sugulaste firmadele.

Komisjoni aseesimehe Eerik-Niiles Krossi (Reformierakond) väitel on aga Bessedini ja teiste isikute arvetele makstud kokku üle kuue miljoni euro.

"Tundub, et nende isikute ring, kelle kohta küsisime ja kes on kõik sellised, keda on kaitsepolitsei või meedia seostanud Vene mõjutustegevusega, siis need juriidilised isikud ja need isikud ise on saanud üle kuue miljoni euro Tallinna linnast eri moel alates aastast 2011," lausus Kross.

"Algselt välja käidud summa 800 000 eurot ei ole tegelikult õige. See summa on 275 000 15 aasta jooksul. Näha oli see, et teatud linnaosades oli see maht suurem. Eriti Lasnamäe linnaosavalitsuses, kus näiteks Olga Ivanova tellis 38 000 euro eest Bessedini teenuseid, Maria Jufereva-Skuratovski 31 000 euro eest ja Vladimir Svet pea 12 000 euro eest," sõnas Kovalenko-Kõlvart.