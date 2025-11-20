X!

Meedia: Zelenski ja Witkoffi kohtumine Türgis nurjus

Volodõmõr Zelenski saabus kolmapäeval Ankarasse
Volodõmõr Zelenski saabus kolmapäeval Ankarasse Autor/allikas: SCANPIX/EPA/NECATI SAVAS
USA presidendi erisaadik Steve Witkoff plaanis külastada kolmapäeval Ankarat ja pidada kolmepoolse kohtumise Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Türgi välisministri Hakan Fidaniga. USA ametnik ütles aga väljaandele Axios, et kohtumine lükati edasi.

USA ametnik ütles, et kohtumine lükati edasi, kui sai selgeks, et Zelenski taganeb Ukraina presidendi riikliku julgeoleku nõuniku Rustem Umeroviga saavutatud kokkulepetest ega ole huvitatud Trumpi plaani arutamisest.

Märgitakse, et selle asemel läks Zelenski Ankarasse teise plaaniga, mis on välja töötatud koos Euroopa partneritega.

"Seda plaani ei aktsepteeri Venemaa kunagi," ütles USA ametnik.

Ukraina ametnik ütles aga, et kohtumine lükati edasi, kuna Zelenski palus arutada plaani laiemas formaadis. Samuti soovis ta arutelusse kaasata ka Euroopa riigid.

Üks teine USA ametnik ütles samas, et kohtumise edasilükkamise lisapõhjus oli Ukrainas puhkenud riigisisene skandaal seoses korruptsiooniuurimisega ettevõttes Enerhoatom.

Ühe allika sõnul andis Trump Witkoffile volitused püüda Zelenskiga Türgis kokkuleppele jõuda ja hiljem toetas otsust tühistada kohtumine Ukraina presidendiga.

"Nüüd me ootame. Pall on Zelenski väljakupoolel," rääkis USA ametnik.

Allika sõnul võib Zelenski soovi korral sõita Washingtoni, et arutada uut USA plaani.

Uudisteagentuur Reuters teatas varem, et Trumpi erisaadik Ukrainas Keith Kellogg lahkub 2026. aasta jaanuaris ametist. Agentuur märgib, et Kelloggi lahkumine tähendaks Ukraina huvide võtmekaitsja kaotust Trumpi administratsioonis. 

Kellogg on samuti Venemaa rünnakuid Ukraina tsiviiltaristule hukka mõistnud häälekamalt, kui teised Trumpi administratsiooni ametnikud.

"Kellogg vaidles vahel rahuvalvemissioonide erisaadiku Witkoffiga, kes kordas mõningaid Putini teese ja pooldas pikaajalise rahuleppe osana ebavõrdset territooriumide vahetust," lisas Reuters.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

