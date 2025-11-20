Kell 14.05 "Reporteritunnis": Hussar ja Seeder presidendivalimistest

Vikerraadio neljapäevases "Reporteritunnis" arutlevad presidendi valimise seaduse üle ning sel teemal, kellest võiks saada järgmine Eesti president riigikogu esimees Lauri Hussar (E200) ja pikaajaline riigikogu liige Helir-Valdor Seeder (Isamaa).

Parlamendis on muutmisel presidendi valimise seadus. Kuid kas peaks piirduma vaid mõne kosmeetilise parandusega või tuleks rahva jaoks olulise isiku väljaselgitamise korras veel midagi muuta?

Kellest üldse võiks saada Eesti järgmine president ja kas mõni erakond on alustanud praeguse riigipea ärarääkimist uueks ametiajaks?

Vestlust presidendivalimiste teemal juhib Mirko Ojakivi.

"Reporteritund" algab Vikerraadios kell 14.05. Saadet saab hiljem järelkuulata Vikerraadio veebilehel või Eesti Raadio äpis.