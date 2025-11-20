X!

Nvidia käive ületas ootusi

Nvidia tegevjuht Jensen Huang
Nvidia tegevjuht Jensen Huang Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Evelyn Hockstein
Maailma kõige väärtuslikuma börsifirma Nvidia kolmanda kvartali käive ületas ootusi ja USA kiibifirma aktsia sööstis üles. Nvidia tugev tulemus viitab, et finantsturgudel jätkub tehisintellekti buum.

Nvidia rahavoog kasvas kolmandas kvartalis aastases võrdluses 62 protsenti ehk 57,01 miljardi dollarini. Nvidia eeldab, et neljandas kvartalis küündib firma rahavoog 65 miljardi dollarini. 

"Palju on räägitud tehisintellekti mullist. Meie vaatenurgast näeme me midagi erinevat," kommenteeris viimaseid tulemusi Nvidia tegevjuht Jensen Huang.

Nvidia aktsia oli kolmapäeval börsi sulgemise ajaks kerkinud 6,5 protsenti. "Oleme sisenenud tehisintellekti positiivsesse tsüklisse. Tehisintellekt läheb kõikjale, teeb kõike ja kõike korraga," rääkis Huang. 

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et viimased Nvidia tulemused võimaldavad investoritel taas kergemalt hingata. Investorid hindavad kogu tehnoloogiatööstuse tervist Nvidia käekäigu järgi, seetõttu oodatakse firma kvartaliaruandeid suure huviga. 

Selle kvartali jooksul olid panused aga veelgi suuremad ning turul oli märgata närvilisust. Viimaste nädalate jooksul on investorid loobunud tehnoloogiahiiglaste aktsiatest, muretsedes, et ettevõtted kulutavad tehisintellekti arendamisele liiga palju raha. 

Samal ajal on mitmed firmad, nagu Nvidia, teinud suuri investeeringuid ettevõtetesse, mis ostavad nende endi tooteid. Viimasel ajal suhtuvad investorid sellistesse tehingutesse üha ettevaatlikumalt. 

Sel nädalal ütles 45 protsenti Bank of America poolt küsitletud fondihalduritest, et tehisintellekti aktsiaturu mull on üks suurimaid turul ees seisvaid riske.

Ka mitmed müügid on turge raputanud, eelmisel nädalal müüs SoftBank kogu oma 5,8 miljardi dollari suuruse osaluse Nvidias. Eelmisel nädalal müüs oma Nvidia osaluse maha ka mõjuvõimas USA riskiinvestor Peter Thiel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, CNBC

