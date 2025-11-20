Pakistani sõjaväe juht kindlustab riigis võimu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Pakistani sõjaväe juhil Asim Muniril oli hea aasta, sest tema armee näitas konfliktis Indiaga end heast küljest ja ta ise sai marssali auastme. Hiljuti võeti riigis veel vastu hulk põhiseaduslikke muudatusi, mis kindlustavad marssali võimu veelgi.

Pakistani armeeülema ametikohta on pikka aega peetud riigi kõige mõjuvõimsamaks positsiooniks. Viimase põhiseaduse muudatusega luuakse veel uus ametikoht, mis annab Munirile otsese võimu kõigi relvajõudude harude üle. Samuti saab ta eluaegse puutumatuse, mis annab talle presidendiga sarnase õiguskaitse.

"See pakub põhiseaduslikku katet juba olemasolevale reaalsusele. Praegune armeeülem teostab suuremat võimu, kui tema ametikoht seaduste või põhiseaduse kohaselt lubab," ütles Pakistani endine suursaadik USA-s Husain Haqqani

Pakistani armee ise on varem väitnud, et ei sekku riigi poliitikasse. Samas on sõjavägi seda varem järjepidevalt teinud. Pakistani valitsus teatas, et uut kaitseväe juhataja ametikohta on vaja selleks, et riik suudaks tõhusamalt pidada kaasaegset sõda.

Munir võttis Pakistani armee juhtimise üle 2022. aastal, ta peaks minema erru 2027. aastal. Uus ametikoht peaks tema ametiaega pikendama ning marssalitiitel suurendab tema privileege veelgi

Munir juhtis varem võimsat luureagentuuri, kuid peaminister Imran Khan vallandas ta sellelt ametikohalt. Khan tagandati aga 2022. aasta alguses ning veidi hiljem võttiski Munir üle sõjaväe juhtimise.