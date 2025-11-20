X!

Pakistani sõjaväe juht kindlustab riigis võimu

Välismaa
Asim Muniri kujutav plakat
Asim Muniri kujutav plakat Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SAJJAD QAYYUM
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Pakistani sõjaväe juhil Asim Muniril oli hea aasta, sest tema armee näitas konfliktis Indiaga end heast küljest ja ta ise sai marssali auastme. Hiljuti võeti riigis veel vastu hulk põhiseaduslikke muudatusi, mis kindlustavad marssali võimu veelgi.

Pakistani armeeülema ametikohta on pikka aega peetud riigi kõige mõjuvõimsamaks positsiooniks. Viimase põhiseaduse muudatusega luuakse veel uus ametikoht, mis annab Munirile otsese võimu kõigi relvajõudude harude üle. Samuti saab ta eluaegse puutumatuse, mis annab talle presidendiga sarnase õiguskaitse. 

"See pakub põhiseaduslikku katet juba olemasolevale reaalsusele. Praegune armeeülem teostab suuremat võimu, kui tema ametikoht seaduste või põhiseaduse kohaselt lubab," ütles Pakistani endine suursaadik USA-s Husain Haqqani

Pakistani armee ise on varem väitnud, et ei sekku riigi poliitikasse. Samas on sõjavägi seda varem järjepidevalt teinud. Pakistani valitsus teatas, et uut kaitseväe juhataja ametikohta on vaja selleks, et riik suudaks tõhusamalt pidada kaasaegset sõda.

Munir võttis Pakistani armee juhtimise üle 2022. aastal, ta peaks minema erru 2027. aastal. Uus ametikoht peaks tema ametiaega pikendama ning marssalitiitel suurendab tema privileege veelgi

Munir juhtis varem võimsat luureagentuuri, kuid peaminister Imran Khan vallandas ta sellelt ametikohalt. Khan tagandati aga 2022. aasta alguses ning veidi hiljem võttiski Munir üle sõjaväe juhtimise.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:43

Merzi sõnul saab Ukraina kaugmaarakette Uuendatud

12:30

Antibiootikumidele resistentsed bakterid põhjustavad Euroopas igal aastal ligi 35 000 surma

12:25

Taani sotsiaaldemokraadid said kohalikel valimistel ajalooliselt halva tulemuse

12:25

Raadiouudised (20.11.2025 12:00:00)

12:25

Pakistani sõjaväe juht kindlustab riigis võimu

12:16

Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel: isa tämbrit pole ühelgi meie pere meesterahval

12:13

Tallinna külje all avati moodne rannahall

11:39

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

11:34

Isa Khalilovit hoiab Eestis kohtu määratud käitumiskontroll

11:12

Antibiootikumiresistentsus jõuab Eestisse reisilt ja Ukrainast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok sulges liikluse Tallinna-Tartu maanteel Uuendatud

19.11

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist Uuendatud

19.11

Ühe suurima päikeseenergia tootja omavoliline tegevus on probleemiks mitmel pool Eestis

19.11

Sõja 1365. päev:Venemaa rünnakus Lääne-Ukrainas asuvale linnale hukkus vähemalt 25 inimest Uuendatud

19.11

Riigikogu võttis vastu paindlikku tööaega lubava seadusemuudatuse Uuendatud

19.11

London: Vene luurelaev suunas laserid Briti õhuväe pilootide pihta

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

06:05

Meedia: Zelenski ja Witkoffi plaanis olnud kohtumine lükati edasi

12:43

Merzi sõnul saab Ukraina kaugmaarakette Uuendatud

18.11

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

ilmateade

loe: sport

12:13

Tallinna külje all avati moodne rannahall

11:39

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

11:04

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

10:27

Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

loe: kultuur

10:55

Kultuuriminister toetab komisjoni eitavast otsusest sõltumata Theatrumit ja Elektroni

10:32

Jaagup Mahkra andis välja romaanivõistlusel tunnustatud teose "Vaarisa moodi"

10:23

Noore muusiku preemia pälvis saksofonist Nikita Korzoun

10:19

5miinust annab kümnenda sünnipäeva puhul korraga välja viis kogumikplaati

loe: eeter

12:16

Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel: isa tämbrit pole ühelgi meie pere meesterahval

10:53

Vigastuse tõttu karjääri lõpetanud Varik: põlv tuletab end iga päev meelde

09:34

Üheksa lapse isa: kõige suurem muutus oli esimese lapse sündimine

19.11

"Pealtnägija": kuidas kaitsta lapsi ropplaulude laine eest?

Raadiouudised

10:35

Tööandjad tahavad keskkonnaameti bürokraatiat vähendada

10:30

USA meedia: Trumpi administratsioon koostab rahuplaani Ukrainale

09:30

Raadiouudised (20.11.2025 09:00:00)

19.11

Päevakaja (19.11.2025 18:00:00)

19.11

Tallinna uus võimuliit lubab uue konverentsikeskuse rajamist Linnahalli

19.11

Ekraani kino hoone Tartus läheb lammutamisele

19.11

Seeder: kohalike omavalitsuste valimised võiks kuu aega varasemaks tuua

19.11

Sel aastal on kõige rohkem HIVi nakatunuid avastatud 40-55-aastaste inimeste seast

19.11

Raadiouudised (19.11.2025 15:00:00)

19.11

New Yorgis avati Ernst Jaaksoni nime kandev tänavaosa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo