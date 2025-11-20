Politsei kahtlustab Maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktorit riigihangete nõuete rikkumises eriti suures ulatuses, öeldi ERR-ile politsei- ja piirivalveametist (PPA).

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktorit Toomas Tiiratsit riigihangete nõuete rikkumises eriti suures ulatuses, ütles ERR-ile keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp.

Esialgse kahtlustuse järgi jättis instituudi direktor Maaülikooli apteeki ravimeid ja teenuseid sisse ostes korraldamata nõuetekohased riigihanked, eelistades valitud ettevõtteid, lausus Sepp.

Riigihangeteta osteti ravimeid, haiglavarustust, laboriteenust, lemmikloomatarvikuid ja muid teenuseid kokku enam kui neli miljoni euro eest.

Lisaks esitati kahtlustus seoses ühe konkreetse riigihankega, mille eesmärk oli leida lepingupartner projekti kirjutamiseks. Kahtlustuse järgi anti selles hankes põhjendamatu eelis ühele kindlale ettevõttele, rikkudes sellega riigihangete läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid, ütles Sepp.

"Tegemist on esialgse kahtlustusega ning täiendavate tõendite kogumine veel käib. Täpsemad asjaolud selguvad edasise menetluse käigus, kuid kõnealusest menetlusest tõukuvalt oleme saatnud Maaülikoolile ka märgukirja, kus juhtisime nende tähelepanu riigihangete läbiviimisega seotud võimalikele probleemidele, et tulevikus sarnased olukordi välistada," lausus Sepp.

Maaülikoolist öeldi ERR-ile, et PPA uurib instituudi alluvuses oleva Maaülikooli apteegiga seotud oste ning politsei on andnud ülikoolile kinnituse, et Toomas Tiirats on küll uurimise all, kuid ta ei ole saanud juhtumist isiklikku kasu.

Neljapäeval kogunes ka Maaülikooli senat.

PPA saatis rektorile kolmapäeval märgukirja

PPA märgukiri läks teele kolmapäeval ning see oli adresseeritud Maaülikooli rektorile Ülle Jaakmale.

Kirjas öeldi, et keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo Lõuna talitus on läbi viimas menetlust kriminaalasjas ehk riigihangete teostamise nõuete rikkumises, kus riigihanke maksumus on eriti suur.

"Kriminaalmenetluse käigus on tõstatunud põhjendatud kuriteokahtlus Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi struktuuriüksuses oleva apteegi erinevate ostude osas ajaperioodist alates 01.01.2022. a kuni käesoleva ajani, kus on viited riigihangete teostamise nõuete rikkumisele, sh kohustuslike riigihangete teostamata jätmise osas," märgiti PPA kirjas.

PPA märkis ka, et Maaülikool peaks kohe kasutusele võtma "akuutsed meetmed" õigusvastase olukorra lõpetamisele hankelepingute sõlmimisel ja riigihangete läbiviimisel.