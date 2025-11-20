Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Marti Hääl

Kütusemüüjad on Eestis juba mõned kuud pidanud hinnasõda. Mis toimub kütuseturul? Kes sellest võidab ja kas pikaajaliselt võib kaotajaks kujuneda ka tarbija? Lisaks on meie elektriarvetele lisandumas aasta-aastalt üha rohkem kuluridasid ja samal ajal püüab valitsus rääkida, kuidas elektriarved ei suurene. Neilt teemadel usutleb Marti Häält saatejuht Mirko Ojakivi.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.