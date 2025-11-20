Ukraina teatas, et on valmis USA koostatud rahuplaani kallal töötama

Ukraina teatas neljapäeval, et on saanud Ameerika Ühendriikidelt sõja lõpetamise plaani mustandi ning on valmis seda Washingtoniga arutama.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on saanud kätte USA koostatud uue plaani mustandi Venemaaga sõja lõpetamiseks ja loodab lähipäevil rääkida USA president Donald Trumpiga, teatas Zelenski kantselei neljapäeval.

"Oleme nüüd, nagu varemgi, valmis tegema konstruktiivset koostööd Ameerika poolega, aga ka oma partneritega Euroopas ja kogu maailmas, et tulemuseks oleks rahu," teatas Ukraina presidendi kantselei sotsiaalmeedias.

Kiiev ei täpsustanud plaanis sisalduvaid ettepanekuid, mis väidetavalt põhinevad suures osas Moskva nõudmistel, kuid teatas, et Zelenski loodab USA presidendiga lähipäevil rääkida.

Kaks allikat ütlesid Reutersile kolmapäeval, et Washington on andnud Zelenskile märku, et Kiiev peab nõustuma USA koostatud raamistikuga peaaegu neli aastat kestnud sõja lõpetamiseks. Kava sisaldab territoriaalseid järeleandmisi ja Ukraina relvajõudude piiramist.

Euroopa riigid lükkasid neljapäeval tagasi plaani, mis allikate sõnul nõuaks Kiievilt veelgi suurema osa maa loovutamist ja osalist desarmeerimist – tingimusi, mida Ukraina liitlased on pikka aega käsitlenud kapitulatsioonina.

Zelenski ja Trumpi kõnelused hõlmaksid arutelu "peamiste punktide üle, mis on vajalikud rahu saavutamiseks," seisis Ukraina avalduses.

USA diplomaatiline surve kasvab Kiievi jaoks ebamugaval ajal – Ukraina väed on lahinguväljal taganemas ja Zelenski valitsust õõnestab korruptsiooniskandaal.

Moskva pisendas uut USA algatust.

"Konsultatsioone praegu ei toimu. Kontaktid on muidugi olemas, kuid protsessi, mida võiks nimetada konsultatsioonideks, ei ole," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Peskov lisas, et Venemaal ei ole midagi uut öelda seisukoha kohta, mille Vene president Vladimir Putin esitas augustis Trumpiga peetud tippkohtumisel, ja rõhutas, et igasugune rahulepe peab käsitlema "konflikti juurpõhjuseid" – väljend, mida Moskva kasutab oma maksimalistlike nõudmiste kohta.

Peaaegu neli aastat kestnud sõjas läheneb uus talv, Vene väed hoiavad okupeerituna ligi viiendikku Ukrainast ja on lähenemas esimese olulise linna vallutamisele peaaegu kahe aasta jooksul – varemetes Pokrovskile.

Vene kaitseministeeriumi neljapäeval avaldatud videokaadrid näitasid vägesid vabalt liikumas Pokrovski lõunaosas, patrullides tühjadel, söestunud kortermajadega ääristatud tänavatel.

Brüsselis kohtunud Euroopa Liidu välisministrid ei kommenteerinud avalikustamata USA plaani üksikasjalikult, kuid viitasid, et nad ei aktsepteeriks nõudmisi, mis kohustavad Kiievit tegema vastuvõetamatuid järeleandmisi.

"Ukrainlased tahavad rahu – õiglast rahu, mis austab igaühe suveräänsust, püsivat rahu, mida tulevased agressioonid ei saa kahtluse alla seada," ütles Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot. "Kuid rahu ei saa olla kapitulatsioon."

Saksamaa välisminister Johann Wadephul ütles, et USA erisaadik Steve Witkoff rõhutas neljapäeval telefonikõnes "tiheda koordineerimise tähtsust Saksamaa ja meie Euroopa partneritega" sõja lõpetamise kõnelustel.

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas rõhutas, et Ukraina rahu saavutamiseks peab kaasama ukrainlasi ja ka eurooplasi.

"Mida me eurooplastena alati oleme toetanud, on kestlik ja õiglane rahu. Me tervitame, muidugi, mistahes jõupingutusi sellise rahu saavutamiseks, aga iga plaan vajab toimimiseks ukrainlaste ja eurooplaste kaasamist. See on väga selge. Seni pole me kuulnud mingistki järeleandmisest Venemaa poolelt," lausus Kallas.

Valge Maja ei ole väidetavaid ettepanekuid kommenteerinud. USA välisminister Marco Rubio ütles sotsiaalmeedias, et Washington "jätkab potentsiaalsete ideede nimekirja väljatöötamist sõja lõpetamiseks, mis põhinevad mõlema poole panusel selles konfliktis."

"Püsiva rahu saavutamine nõuab mõlemalt poolelt nõustumist raskete, kuid vajalike järeleandmistega," märkis Rubio.

USA armee delegatsioon, mida juhivad maavägede minister Dan Driscoll ja armee staabiülem Randy George, viibivad Kiievis ja peaksid neljapäeva hilisõhtul Zelenskiga kohtuma.