Reedel sajab nii vihma, lund kui ka lörtsi

Reedel liigub madalrõhkkond Taani lähistelt Lääne-Eesti kohale ning täitub. Selle serva mööda lisandub lõunavoolus niiskust, seega oodata on nii lund, lörtsi, kui ka rannikualadel vihma.

Öö tuleb pilvine, öö hakul pilves selgimistega. Sajab lund ja lörtsi, saartel ja rannikul ka vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, rannikul iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni 0, saartel ja läänerannikul 1 kuni 4 kraadi.

Reede hommikul on taevas pilves. Sajab lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul ka vihma. Tuul puhub kagust ja lõunast kiirusega 3-9, rannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 1, saartel ja läänerannikul kuni 4 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning sajab ikka lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, rannikul iiliti 14 m/s. Sooja on oodata 0 kuni 2, saartel ja läänerannikul kuni 6 kraadi.

Kui laupäeval on pilvisus vähene ja vahelduv, siis pühapäevast pilvisus tiheneb. Nädalavahetus tuleb sel korral kohatiste kergete vihma ja lörtsisadudega. Laupäeval on külma keskmiselt 2, pühapäeval aga juba sooja 3 kraadi.

Uue nädala alguses sajab kohati vähest vihma ja lörtsi, esmaspäeval Ida-Eestis lörtsi ja lund. Sooja on nädala alguses keskmiselt vaid 1 kraad.