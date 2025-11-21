X!

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest

Välismaa
{{1763697120000 | amCalendar}}
Venemaa droonirünnaku tagajärg Zaporižžjas
Venemaa droonirünnaku tagajärg Zaporižžjas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Välismaa

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 161 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest.

Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 21. novembril kell 13.04:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 161 lahingut;

- Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 28 inimeseni;

- FT: USA nõuab Ukraina nõustumist rahuplaaniga 27. novembriks.

EL pole veel USA 28-punktilist ettepanekut Ukraina sõja lõpetamiseks ametlikult näinud

Euroopa Liidu juhid ütlesid reedel, et neile ei ole ametlikult esitatud USA 28-punktilist ettepanekut Ukraina sõja lõpetamiseks.

"Euroopa Liidule ei ole ühtegi kava ametlikult edastatud," ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa Johannesburgis toimunud tippkohtumise eelsel pressikonverentsil.

"Avalikustati 28-punktiline kava. Me arutame olukorda nii Euroopa liidrite kui ka siin G20 kohtumise raames teiste riigijuhtidega. Samuti võtan ma ühendust president Volodõmõr Zelenskiga, et asja arutada," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Von der Leyen lisas, et Ukraina võib EL-i peale loota. 

Saksamaa välisminister Johann Wadephul ütles samas reedel, et USA 28-punktiline ettepanek Ukraina sõja lõpetamiseks ei ole tegelik plaan. 

"Minu arvates ei ole see tegelik plaan, vaid lihtsalt nimekiri teemadest. Ma usun, et nende punktide sisustamine on läbirääkivate osapoolte ülesanne," ütles Wadephul.

"Me tahame tagada, et Ukraina saaks neid punkte arutada tugevalt läbirääkimise positsioonilt. Ukraina otsustab, milliseid kompromisse ta teeb, nii nagu ka Venemaa peab omalt poolt selliseid otsuseid tegema," lisas Wadephul.

"Me ei ole siin kohtunikud, vaid Ukraina eestkõnelejad, sest Ukraina kaitseb enda ja Euroopa vabadust," märkis Saksa välisminister.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest

Ukraina võimud teatasid, et Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžja linnas viis inimest, veel kaheksa inimest sai vigastada.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 161 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 161 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka mujal idarindel.

Pokrovski suunas peeti 56 lahingut, Lõmani kandis toimus 10 lahingut. Vene väed üritavad vallutada ka Kostjantõnivka linna, kus toimus 23 lahingut. Zaporižžja oblastis asuvas Huljaipole suunal toimus 10 lahingut. Oleksandrivske suunal toimus 16 lahingut. 

Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Slovjanski suunas Ukraina üksusi 13 korral. Kramatorski suunas tegi vaenlane kuus rünnakut Ukraina vägede positsioonidele. 

Mujal oli rünnakuid vähem.

Rindelinn Pokrovsk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer

Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 28 inimeseni

Lääne-Ukraina linna Ternopili tabanud Venemaa raketi- ja droonirünnakus hukkunute arv kerkis 28 inimeseni, nende seas on ka kolm last, teatasid Ukraina võimud. 

FT: USA nõuab Ukraina nõustumist rahuplaaniga 27. novembriks

Ukraina on tugeva surve all, et võtta kiiresti vastu sõja lõpetamise rahuplaan, mille Trumpi administratsioon töötas välja koostöös Venemaaga, teatas neljapäeval väljaanne Financial Times viidates allikatena Ukraina ametnikele.

Ajakirjanike vestluspartnerid võrdlesid USA lähenemist survega, mida avaldati Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile haruldaste mineraalide lepete raames.

Nimetuks jäänud Ukraina ametnike sõnul töötab Valge Maja agressiivse ajakava alusel, et viimistleda sõja lõpetamise ettepanek aasta lõpuks.

Märgitakse, et Ühendriikides nõutakse, et Zelenski nõustuks rahuleppega "enne tänupühi", mis tähendab 27. novembriks. Juba kuu lõpus tahab USA esitada leppe Moskvale ja viia kogu protsessi lõpule detsembri alguseks.

FT kirjutab, et Trumpi heaks kiidetud 28-punktiline rahuplaan, mille töötasid välja Ameerika ja Venemaa läbirääkijad, näeb ette Kiievi märkimisväärseid järeleandmisi. Ja need ületavad selgelt Ukraina punaseid jooni.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 163 170 (võrdlus eelmise päevaga +1050);

- tankid 11 357 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 600 (+3);

- suurtükisüsteemid 34 550 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1546 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1247 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 82 620 (+150);

- tiibraketid 3981 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 67 768 (+65);

- eritehnika 4002 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent, Reuters

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:01

Mari Agarmaa-Jentson: kohtusüsteemi probleemidest ja nende lahendustest

14:00

Selgusid Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna nominendid

13:59

Haridusteadlased: süsteemseid otsuseid tuleb teha praegu

13:52

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

13:50

Anikina võitis kodusel turniiril kaks karikat

13:50

Zelenski keeldub tagandamast korruptsiooniskandaaliga seostatud tippnõunikku

13:48

Galerii: Kirke Kangro näitus Draakoni galeriis taaselustab Kalevipoja

13:22

Haridusministeerium ühendab Hiiumaa riigigümnaasiumi kutsekooliga

13:17

Las Vegase vabatreeningutel näitasid kiirust Leclerc ja Norris

13:13

Ukraina analüütik: NATO on praegu pabertiiger

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.11

Politsei kahtlustab maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises Uuendatud

20.11

Ukraina teatas, et on valmis USA koostatud rahuplaani kallal töötama Uuendatud

20.11

Sõja 1366. päev: Ukraina ründas droonidega Rjazani oblasti naftatöötlemistehast Uuendatud

20.11

Venemaa hoiatas Belgiat külmutatud Vene varade kasutamise eest

20.11

Vseviov salajasest rahuplaanist: see ei peegelda terviklikku pakkumist

19.11

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist

20.11

USA valitsus annab miljard dollarit laenu tuumareaktori taaskäivitamiseks

08:38

Paldiski Põhjasadam vahetas omanikku

19.11

Ühe suurima päikeseenergia tootja omavoliline tegevus on probleemiks mitmel pool Eestis

20.11

Hääl: tarbija praegune võit kütusehinnas ei tohiks kedagi rõõmustada

ilmateade

loe: sport

13:50

Anikina võitis kodusel turniiril kaks karikat

13:17

Las Vegase vabatreeningutel näitasid kiirust Leclerc ja Norris

12:50

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

12:19

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

loe: kultuur

14:00

Selgusid Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna nominendid

13:48

Galerii: Kirke Kangro näitus Draakoni galeriis taaselustab Kalevipoja

10:14

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Luurel Varas, Tate McRae, Ariana Grande

09:15

Arvustus. Düstoopilised tornid keset hingelabürinte

loe: eeter

13:09

Galerii: Tallinna Raekoja platsil ootab taas külastajaid jõuluturg

13:03

Isa elu päästnud noormees: ma ei suutnud midagi tegemata kõrval seista

11:29

EBU muudab usalduse suurendamise eesmärgil Eurovisiooni hääletusreegleid

08:57

Ant Nurhan: kavatsen jätkata ka edaspidi Eesti Laulul osalemist

Raadiouudised

12:40

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

12:40

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

12:20

Raadiouudised (21.11.2025 12:00:00)

10:00

ERR-i uus telemaja saab nurgakivi

09:45

Kantar Emor: Isamaa toetus kasvas

09:35

Mitmel pool sajab lund ja lörtsi

09:20

Raadiouudised (21.11.2025 09:00:00)

20.11

Päevakaja (20.11.2025 18:00:00)

20.11

Tartu linn rajab endise Katlamaja territooriumile kaldapromenaadi

20.11

Õppelaenu reegleid muutev seadus jõuab peagi riigikokku

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo