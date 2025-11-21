Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 21. novembril kell 13.04:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 161 lahingut;

- Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 28 inimeseni;

- FT: USA nõuab Ukraina nõustumist rahuplaaniga 27. novembriks.

EL pole veel USA 28-punktilist ettepanekut Ukraina sõja lõpetamiseks ametlikult näinud

Euroopa Liidu juhid ütlesid reedel, et neile ei ole ametlikult esitatud USA 28-punktilist ettepanekut Ukraina sõja lõpetamiseks.

"Euroopa Liidule ei ole ühtegi kava ametlikult edastatud," ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa Johannesburgis toimunud tippkohtumise eelsel pressikonverentsil.

"Avalikustati 28-punktiline kava. Me arutame olukorda nii Euroopa liidrite kui ka siin G20 kohtumise raames teiste riigijuhtidega. Samuti võtan ma ühendust president Volodõmõr Zelenskiga, et asja arutada," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Von der Leyen lisas, et Ukraina võib EL-i peale loota.

Saksamaa välisminister Johann Wadephul ütles samas reedel, et USA 28-punktiline ettepanek Ukraina sõja lõpetamiseks ei ole tegelik plaan.

"Minu arvates ei ole see tegelik plaan, vaid lihtsalt nimekiri teemadest. Ma usun, et nende punktide sisustamine on läbirääkivate osapoolte ülesanne," ütles Wadephul.

"Me tahame tagada, et Ukraina saaks neid punkte arutada tugevalt läbirääkimise positsioonilt. Ukraina otsustab, milliseid kompromisse ta teeb, nii nagu ka Venemaa peab omalt poolt selliseid otsuseid tegema," lisas Wadephul.

"Me ei ole siin kohtunikud, vaid Ukraina eestkõnelejad, sest Ukraina kaitseb enda ja Euroopa vabadust," märkis Saksa välisminister.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest

Ukraina võimud teatasid, et Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžja linnas viis inimest, veel kaheksa inimest sai vigastada.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 161 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 161 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka mujal idarindel.

Pokrovski suunas peeti 56 lahingut, Lõmani kandis toimus 10 lahingut. Vene väed üritavad vallutada ka Kostjantõnivka linna, kus toimus 23 lahingut. Zaporižžja oblastis asuvas Huljaipole suunal toimus 10 lahingut. Oleksandrivske suunal toimus 16 lahingut.

Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Slovjanski suunas Ukraina üksusi 13 korral. Kramatorski suunas tegi vaenlane kuus rünnakut Ukraina vägede positsioonidele.

Mujal oli rünnakuid vähem.

Rindelinn Pokrovsk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer

Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 28 inimeseni

Lääne-Ukraina linna Ternopili tabanud Venemaa raketi- ja droonirünnakus hukkunute arv kerkis 28 inimeseni, nende seas on ka kolm last, teatasid Ukraina võimud.

FT: USA nõuab Ukraina nõustumist rahuplaaniga 27. novembriks

Ukraina on tugeva surve all, et võtta kiiresti vastu sõja lõpetamise rahuplaan, mille Trumpi administratsioon töötas välja koostöös Venemaaga, teatas neljapäeval väljaanne Financial Times viidates allikatena Ukraina ametnikele.

Ajakirjanike vestluspartnerid võrdlesid USA lähenemist survega, mida avaldati Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile haruldaste mineraalide lepete raames.

Nimetuks jäänud Ukraina ametnike sõnul töötab Valge Maja agressiivse ajakava alusel, et viimistleda sõja lõpetamise ettepanek aasta lõpuks.

Märgitakse, et Ühendriikides nõutakse, et Zelenski nõustuks rahuleppega "enne tänupühi", mis tähendab 27. novembriks. Juba kuu lõpus tahab USA esitada leppe Moskvale ja viia kogu protsessi lõpule detsembri alguseks.

FT kirjutab, et Trumpi heaks kiidetud 28-punktiline rahuplaan, mille töötasid välja Ameerika ja Venemaa läbirääkijad, näeb ette Kiievi märkimisväärseid järeleandmisi. Ja need ületavad selgelt Ukraina punaseid jooni.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 163 170 (võrdlus eelmise päevaga +1050);

- tankid 11 357 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 600 (+3);

- suurtükisüsteemid 34 550 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1546 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1247 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 82 620 (+150);

- tiibraketid 3981 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 67 768 (+65);

- eritehnika 4002 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.