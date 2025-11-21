Ka Abu Dhabis asuv firma tunneb huvi Lukoili välisvarade ostmise vastu

IHC kinnitas Reutersile, et firma tunneb huvi Lukoili välisvarade ostmise vastu.

Reutersi teatel liitus IHC nüüd nende ettevõtete nimekirjaga, mis tunnevad huvi Lukoili välisvarade ostmise vastu. Sellesse nimekirja kuuluvad veel ka ka USA riskikapitalifirma Carlyle ning naftahiiglased Exxon ja Chevron.

USA kehtestas hiljuti Lukoilile sanktsioonid ja seejärel pidi Lukoili välisvarad ostma energiakandjate kaubandusega tegelev ettevõte Gunvor. Viimane aga loobus USA surve tõttu Lukoili varade ostmisest ning naftahiid võib maha kanda miljardite dollarite ulatuses varasid

Lukoili välisvarade hulka kuuluvad nafta- ja gaasimaardlad Iraagis, Kesk-Aasias ja Mehhikos. Lisaks on firmal maailmas ulatuslik tanklakettide võrgustik ning Bulgaarias ja Rumeenias asuvad selle rafineerimistehased.