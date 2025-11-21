Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresidendi Vance'iga

Ukraina presidendi administratsiooni allika sõnul lõppes kõne veidi aega tagasi, kuid ta ei täpsustanud arutelu üksikasju.

Zelenski ega Vance pole kohtumist veel kommenteerinud.

Ukraina president ütles reedel, et tema riik riskib kaotada oma peamise liitlase, Ühendriikide toetuse seoses Washingtoni plaaniga lõpetada sõda Venemaaga.

"Ukraina võib seista silmitsi väga raske valikuga: kas kaotada väärikus või riskida oma peamise partneri kaotamisega," ütles Zelenski sotsiaalmeedias avaldatud pöördumises rahva poole.

Zelenski lubas töötada kiiresti ja konstruktiivselt koos USA-ga rahuplaani kallal, et lõpetada Ukraina sõda Venemaaga, kuid ütles, et ei reeda oma riigi rahvuslikke huve.

Ta kutsus ukrainlasi üles jääma ühtseks ajal, mida kirjeldas kui oma riigi ajaloo üht raskeimat hetke, lisades, et ootab järgmise nädala jooksul poliitilise surve kasvu.

Zelenski sõnul esitab ta USA president Donald Trumpi rahuplaanile alternatiivseid ettepanekuid. "Ma esitan argumente, ma veenan, ma pakun alternatiive," ütles ta.

Meenutades, kuidas ta juhtis Kiievi reaktsiooni Venemaa täiemahulisele sissetungile 2022. aasta veebruaris, lisas ta: "Me ei reetnud Ukrainat siis, me ei tee seda ka praegu."