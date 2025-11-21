Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresident Vance'iga

Zelenski ütles pärast telefonivestlust Vance'iga, et Ukraina hakkab USA ja Euroopa partneritega nõunike tasandil koostööd tegema, et liikuda sõja lõpetamise suunas.

"Leppisime kokku töötada koos USA ja Euroopaga riikliku julgeoleku nõunike tasandil, et muuta tee rahuni tõeliselt teostatavaks," kirjutas ta sotsiaalmeedias pärast peaaegu tunniajast telefonikõnet.

"Ukraina on alati austanud ja austab ka edaspidi USA presidendi Donald Trumpi soovi lõpetada verevalamine ning suhtume igasse realistlikku ettepanekusse positiivselt," märkis Zelenski.

Zelenski teatas reedel, et arutas ka NATO peasekretäri Mark Ruttega diplomaatilisi võimalusi sõja lõpetamiseks Venemaaga.

"Arutasime olemasolevaid diplomaatilisi võimalusi ja Ameerika poole välja pakutud plaani," kirjutas ta sotsiaalmeedias. "Oleme valmis töötama kiiresti ja konstruktiivselt, et tagada selle õnnestumine. Koordineerime oma järgmisi ühiseid samme."

Zelenski: Ukraina võib kaotada oma peamise liitlase toetuse

Ukraina president ütles reedel varem, et tema riik riskib kaotada oma peamise liitlase, Ühendriikide toetuse seoses Washingtoni plaaniga lõpetada sõda Venemaaga.

"Ukraina võib seista silmitsi väga raske valikuga: kas kaotada väärikus või riskida oma peamise partneri kaotamisega," ütles Zelenski sotsiaalmeedias avaldatud pöördumises rahva poole.

Zelenski lubas töötada kiiresti ja konstruktiivselt koos USA-ga rahuplaani kallal, et lõpetada Ukraina sõda Venemaaga, kuid ütles, et ei reeda oma riigi rahvuslikke huve.

Ta kutsus ukrainlasi üles jääma ühtseks ajal, mida kirjeldas kui oma riigi ajaloo üht raskeimat hetke, lisades, et ootab järgmise nädala jooksul poliitilise surve kasvu.

Zelenski sõnul esitab ta USA president Donald Trumpi rahuplaanile alternatiivseid ettepanekuid. "Ma esitan argumente, ma veenan, ma pakun alternatiive," ütles ta.

Meenutades, kuidas ta juhtis Kiievi reaktsiooni Venemaa täiemahulisele sissetungile 2022. aasta veebruaris, lisas ta: "Me ei reetnud Ukrainat siis, me ei tee seda ka praegu."

Zelenski vestles Euroopa liitlastega

Zelenski pidas reedel telefonikõne ka liitlasriikide Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa juhtidega.

Kolm allikat ütlesid hiljem Reutersile, et Ukraina töötab koos Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaaga välja vastupakkumist USA 28-punktilisele plaanile. Eurooplasi ei ole USA plaani koostamisse kaasatud ning nad on väljendanud tugevat toetust Kiievile

Putin kinnitas, et Venemaa on saanud Valge Maja rahuplaani

President Vladimir Putin ütles, et Venemaa on saanud USA ettepaneku Ukraina sõja lõpetamiseks ning et sellest plaanist võiks saada alus konflikti rahumeelsele lahendamisele.

Moskvas toimunud Venemaa julgeolekunõukogu kohtumisel rääkides ütles ta, et Trumpi ettepanekuid arutati esimest korda juba kahe presidendi augustikuisel tippkohtumisel Alaskal.

"Nende arutelude käigus palus Ameerika pool meil teha teatavaid järeleandmisi ja üles näidata paindlikkust, nagu nad väljendusid," rääkis Putin.

"Anchorage'i kõneluste ajal kinnitasime, et hoolimata teatud keerukatest küsimustest ja raskustest meie jaoks oleme siiski nõus nende ettepanekutega," lisas ta.

Putin märkis, et Ukraina keeldus neid ettepanekuid vastu võtmast ning ta kirjeldas hiljuti avalikustatud 28-punktilist plaani kui nende ettepanekute "moderniseeritud" versiooni.

Trump: 27. november on Ukrainale plaani heakskiitmiseks sobiv tähtaeg

USA vabariiklasest president Donald Trump andis reedel mõista, et seadis Ukrainale Venemaaga peetava sõja lõpetamisele suunatud plaani heakskiitmise tähtajaks neljapäeva, 27. novembri.

"Mul on olnud palju tähtaegu, kuid kui asjad laabuvad hästi, siis tähtaegu pikendatakse. Neljapäev on aga meie arvates sobiv aeg," ütles Trump usutluses USA konservatiivsele raadiojaamale Fox Radio vastuseks küsimusele, kas ta on andnud Ukrainale järgmise neljapäevani aega, et nõustuda USA 28-punktilise plaaniga konflikti peatamiseks.